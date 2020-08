Murdoch-Sohn: James hört bei News Corp. auf

US-Fernsehen

Der Grund: James soll andere Ansichten bei der Ausrichtung von FOX News haben.

Das kommt überraschend: James Murdoch, der bis vor einigen Jahren auch im Aufsichtsrat von Sky Deutschland saß, hat das Unternehmen News Corp. seines Vaters Rupert verlassen – Medienberichten zufolge übrigens im Streit. Man soll unterschiedlicher Meinung über die künftige Ausrichtung des konservativen US-News-Senders FOX News gewesen sein, heißt es in amerikanischen Medienberichten. James gilt, anders als Vater Rupert, eher als liberal.„Wir sind James dankbar für seine vielen Jahre des Dienstes an dem Unternehmen. Wir wünschen ihm für seine künftigen Unterfangen das Allerbeste“, sagten Rupert und James‘ Bruder Lawrence Murdoch in einem am Wochenende veröffentlichten Schreiben.Die News Corp. verlegt auch einige große Zeitungen, unter anderem in Großbritannien und New York.