«Servus Baby» geht im September weiter

TV-News

Josephine Ehlert, Genija Rykova, Teresa Rizos und Xenia Tiling sind zurück als Lou, Mel, Eve und Tati: Es gibt wWieder Gefühlschaos pur in der bayerischen Landeshauptstadt.

Das Leben von Lou (Josephine Ehlert) gleicht einer Achterbahnfahrt: Mit Domi (Frederic Linkemann) ist sie in Ex-Sex-Abenteuer verstrickt, doch bei Linus (Max Wagner) fühlt sie zugleich mehr als nur die anfangs vermutete "Urlaubsverliebtheit". Was wird sie tun? Die Antwort zeigt sich ab dem 8. September 2020. Denn ab dann strahlt der Bayerische Rundfunk immer dienstags ab 20.15 Uhr vier neue Folgen vonaus. Ungeduldige können die neuen Episoden auch bereits ab dem 1. September vorab in der Mediathek des BR streamen.Die zweite Staffel von «Servus Baby» wurde von PSSST! Film, den Produzenten Maren Lüthje und Florian Schneider, im Auftrag des Bayerischen Rundfunks im Herbst 2019 an produziert. Die Kamera verantwortete Jenny Bräuer, die Redaktion im BR liegt bei Natalie Lambsdorff und Tobias Schultze.Ab 10. September werden die Folgen einzeln noch einmal wiederholt - jeweils donnerstags, 22.45 Uhr Der BR fasst die Staffel wie folgt zusammen: "Nichts ist, wie es mal war – alles verändert sich ständig: Es wird sich verliebt, entliebt, fortgepflanzt und es wird weiter munter gepatchworkt. Die vier Mädels schlagen neue Wege ein, machen Karriere oder auch nicht, begeben sich auf Sinnsuche, begehen alte Fehler und auch neue."