«Joko & Klaas gegen ProSieben»: Die nächste Staffel steigt im September

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf messen sich ab September wieder mit ihrem Heimatsender.

Der Dienstag wird wieder zum Tag des großen, schrägen, gewitzten Kampfes zweier Moderatoren gegen ihren Sender: Wie ProSieben mitteilt, startet am 8. September 2020 die nächste Staffel von. Anders als in den letzten Ausgaben der dritten Staffel soll es in der vierten Runde wieder Studiopublikum geben – allerdings aufgrund der Corona-Maßnahmen bloß in reduziertem Ausmaße.Die Dreharbeiten zur Showproduktion der Florida Entertainment finden ab Mitte August 2020 statt. Steven Gätjen moderiert gewohnheitsgemäß den Wettstreit zwischen Joko & Klaas und dem Privatsender mit der roten Ziffer als Logo. Wie eh und je steht in jeder Ausgabe viel auf dem Spiel: Entweder bekommen Joko und Klaas 15 Live-Sendeminuten zur freien Verfügung – oder sie müssen sich von ProSieben bestrafen lassen.Kleiner Rückblick auf Staffel drei von «Joko & Klaas gegen ProSieben»: Unterm Strich erreichte die Entertainer-versus-Heimatsender-Show durchschnittlich 1,63 Millionen Interessenten, darunter befanden sich 1,21 Millionen im umworbenen Alter. Damit kamen 5,5 respektive 14,2 Prozent Marktanteil zusammen. Somit befindet sich die Show deutlich im Aufwind: Die zweite Staffel holte noch 4,9 beziehungsweise 11,8 Prozent Marktanteil.