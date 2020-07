«Three Billboards»: ARD-Sommerkino bleibt an RTL und ProSieben dran

Quotennews

Erneut bewegte man sich bei den 14- bis 49-Jährigen auf einem ähnlichen Niveau wie die großen Privatsender. Zudem strich das Drama solide Werte beim Gesamtpublikum ein, wo am Ende doch das ZDF die Nase vorn hatte.

Im Sommerkino präsentierte Das Erste an diesem Montag zur besten Sendezeit einen der heißesten Oscar-Anwärter aus dem Jahr 2018.zeigt unverblümt die Komplexität des Lebens in dieser Welt und lockte um 20.15 Uhr 3,23 Millionen Zuschauer vor die Fernsehgeräte. Mit 12,4 Prozent Sehbeteiligung machte das tragische US-Drama beim Gesamtpublikum einen soliden Job. Richtig stark erwies sich der Film beim jungen Publikum. Dort sicherte er sich mit 0,70 Millionen Zusehern stattliche 10,5 Prozent Marktanteil und bewegte sich damit auf einer Ebene mit dem «Undercover Boss» bei RTL . «Die! Herz ! Schlag! Show!» ließ das Sommerkino im Ersten sogar hinter sich, genauso wie eine neue Ausgabe «Goodbye Deutschland!».Dieund zwei Reportagen beendeten die Abend für Das Erste beim Gesamtpublikum etwas mau. Bei den 14- bis 49-Jährigen profitieren die Sendungen vom überdurchschnittlichen Andrang für den Hollywoodstreifen und fuhren so noch starke 10,0 sowie 8,5 Prozent Marktanteil ein. Lediglich die zweite Reportage des Abends rutschte um 23.20 Uhr auf maue 3,5 Prozent ab. Bei den Zuschauern ab drei Jahren laßen sich die Sehbeteiligungen mit 10,3, 8,8 und 5,1 Prozent allesamt nicht sonderlich berauschend.Während Das Erste ausgezeichnete Werte bei den Jungen einfuhr, fielen dem ZDF die meisten Fernsehenden insgesamt zu. Dafür sorgte der Thriller, der ab 20,15 Uhr 4,47 Millionen Zuschauer versammelte. Sowohl der Fernsehfilm als auch dasim Anschluss freuten sich über mehr als 17 Prozent Marktanteil (17,1 und 17,7 Prozent).fiel ab 22.18 Uhr auf 2,07 Millionen Zuseher und 12,2 Prozent Sehbeteiligung zurück.