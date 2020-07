Jetzt aber, wirklich: Disney bringt «The New Mutants» ins Kino

Kino-News

Die ständigen Verschiebungen von «The New Mutants» sind längst zum Running Gag geworden. Doch für das deutsche Publikum soll das bald ein Ende haben.

In den USA wird derzeit heftig darüber diskutiert, ob es dieses Jahr wirklich große Kinoneustarts geben wird, oder ob die Kinos sogar erneut komplett schließen müssen. In vielen anderen Ländern hat man dank einer fähigen Regierung und einer empathischen, sich an die notwendigen Corona-Bestimmungen orientierenden Bevölkerung dagegen die Corona-Pandemie schon deutlich besser in Griff bekommen als in den Vereinigten Staaten. Aufgrund dessen stehen diverse internationale Filmstarts von US-Produktionen zu erwarten, die in den USA zwangsweise noch auf Halde liegen.Das im Hinterkopf zu behalten, ist durchaus von Belang. Denn seit der Disney-Konzern kürzlich mitteilte,Ende August unter anderem in den Staaten zu starten, brach unter Vertreterinnen und Vertretern der US-Filmfachpresse heftiges Spekulieren aus, wie viel Wert diese Aussage hätte. Und ob nicht doch kurzfristig ein Streamingstart ins Visier genommen wird oder der Kinostart in wenigen Wochen noch einmal verschoben wird. Hierzulande, wo bereits seit ein paar Wochen neue Filme anlaufen (darunter auch die US-Produktion «Unhinged – Außer Kontrolle»), hält die Walt Disney Company dagegen mit Nachdruck an den «The New Mutants»-Kinoambitionen fest. In einer aktuellen Ankündigung unterstreicht die hiesige Disney-Dependance, dass sie die Marvel-Adaption am 27. August 2020 auf die große Leinwand bringen wird.«The New Mutants» hatte bereits fast ein halbes Dutzend Starttermine – ursprünglich sollte er im April 2018 anlaufen. Der Superhelden-Gruselfilm wurde von Josh Boone («Das Schicksal ist ein mieser Verräter») inszeniert. Zum Cast gehören Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt und Henry Zaga. Disney teasert den Plot wie folgt an: In einem isolierten Krankenhaus mitten im Nirgendwo wird eine Gruppe junger Mutanten für psychiatrische Tests festgehalten. Als die Vorkommnisse immer unheimlicher werden, werden die neuen Fähigkeiten und die Freundschaften der Insassen auf eine harte Probe gestellt. Werden sie aus der Klinik fliehen können?