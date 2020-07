«Hartes Deutschland» gewinnt an Popularität

Quotennews

Die Sozialdoku «Hartes Deutschland» von RTLZWEI befindet sich in einem konstanten Aufwind.

Die RTLZWEI-Dokusoaplegt kontinuierlich an Zugkraft zu. Diesen Donnerstagabend lockte das Format ab 20.15 Uhr 1,01 Millionen Menschen zu RTLZWEI , das sind etwa 100.000 mehr als noch in der Woche zuvor. In der Woche davor wurden gar nur 0,73 Millionen Neugierige gemessen. Die Sehbeteiligung kletterte konsequenterweise von 2,7 Prozent am 9. Juli auf 3,3 Prozent am 16. Juli und aufnunmehr sehr tolle 4,1 Prozent an diesem Donnerstagabend.Bei den Umworbenen steigerte sich die Reichweite von 0,46 auf 0,56 auf nunmehr 0,59 Millionen. Die Zielgruppenquote kletterte infolgedessen von sehr guten 6,2 Prozent auf 7,8 und nunmehr herrliche 9,0 Prozent Marktanteil.Ab 22.15 Uhr schlossmit 0,86 Millionen Interessenten an, darunter befanden sich 0,42 Millionen Umworbene. Damit standen umwerfende 5,4 Prozent Marktanteil bei allen an, bei den Jüngeren kamen 9,1 Prozent zustande. VOX kam ab 20.15 Uhr mitderweil auf 1,44 Millionen Filmfans. Insgesamt wurden sehr gute 5,8 Prozent Marktanteil ermittelt, bei den Umworbenen wurden ebenfalls sehr gute 9,1 Prozent erreicht.