Rosario Dawson und wilde Tiere: 13th Street bringt neue Crime-Serie nach Deutschland

13th Street taucht in eine Stadt voller Lügner ab, in der eine Frau nach der Wahrheit sucht: Rosario Dawson ermittelt inals Allegra Dill zwischen exzentrischen Charakteren und wilden Tieren, um den Mord an ihrer Schwester aufzuklären. Der Bezahlsender zeigt die Crime-Serie ab dem 2. September 2020 immer mittwochs ab 20.13 Uhr als deutsche TV-Premiere in Doppelfolgen. Und zwar wie gewohnt mit Originalton-Option.Die Neo-Noir-Crime Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Ross Thomas. Neben Rosario Dawson spielen Jay R. Ferguson («Mad Men»), Brian Geraghty («Chicago P.D.»), Edi Gathegi («StartUp»), Kim Dickens («The Walking Dead»), Alan Cumming («The Good Wife») und Ed Asner («Dead To Me») mit.So fasst 13th Street den Plot zusammen: Allegra Dill kehrt nach dem Mord an ihrer Schwester in ihre Heimatstadt San Bonifacio, Texas zurück. Dort erwartet sie ein bizarres Bild: Inmitten der staubigen Hitze trifft sie neben exzentrischen und zwielichtigen Gestalten auf die entlaufenen Tiere des städtischen Zoos. Schnell wird ihr wieder vor Augen geführt, dass die Einwohner San Bonifacios alles andere als heilig sind. Je näher sie dem Mörder ihrer Schwester kommt, desto mehr tritt ein zutiefst korruptes System aus Lügen und Intrigen zutage.