Der nächste Promi-Podcast: Verona und San Diego Pooth plaudern

Vermischtes

Unter dem Titel «Poothcast» startet bei Audio Now ein Mutter-Sohn-Podcast mit prominenter Besetzung.

Ein weiteres Gesicht aus dem Fernsehen dringt in den Podcastmarkt vor: Verona Pooth tut es Amira & Oliver Pocher, Jan Böhmermann, Olli Schulz, Steven Gätjen, Sarah Kuttner und vielen weiteren gleich und startet ihren eigenen Podcast. Inwird die Moderatorin, Unternehmerin, Schauspielerin, Werbeikone und zweifache Mutter davon berichten, wie sie "täglich mit dem ganz normalen Familienwahnsinn kämpft".Darin plaudert Verona Pooth mit ihrem pubertierenden Sohn San Diego über das Familienleben. Audio Now veröffentlicht den Podcast immer mittwochs. Die erste Ausgabe ist bereits erschienen. Produziert wird der «Poothcast» in Kooperation mit der Podcastbande, dem Audio-Anbieter des Kölner Agenturnetzwerks SR Management.Verona Pooth kommentiert: "Wir geben wirklich eine Menge Einblicke in unser Familienleben. Und wir reden ohne Punkt und Komma – ehrlich gesagt, wüsste ich aber auch gar nicht, wo die hinkommen. So eine Poothcast-Aufnahme fühlt sich für mich an wie eine Stunde beim Psychologen. Aber San Diego sagt oft, ich wäre eine Hobbypsychologin – insofern passt der «Poothcast» wahrscheinlich ziemlich gut zu mir."