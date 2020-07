Der «Undercover Boss» verliert eine halbe Million Zuschauer

Quotennews

Die Einschaltquoten der zweiten Folge fielen wesentlich schlechter aus als der solide Auftakt vor einer Woche.

In der vergangenen Woche startete RTL mit neuen Folgen des. Nachdem sich der Sender zunächst mit der Herstellung von Fertighäusern beschäftigte, spielte sich dieses Mal alles bei einer großen Spielzeugwarenkette ab. Achim Weniger, Vorstand der Vedes AG, schlüpfte in die Rolle des TV-Show-Kandidaten Siggi, um hinter die Kulissen seines Unternehmens zu schauen. Insgesamt war er damit jedoch deutlich weniger gefragt als sein Kollege Marco Hammer vor einer Woche. Denn statt 2,14 waren dieses Mal nur 1,67 Millionen Interessierte dabei. Aus leicht unterdurchschnittlichen 8,1 Prozent wurden maue 6,3 Prozent Marktanteil.Auch in der klassischen Zielgruppe lief es für den «Undercover Boss» alles andere als geschmiert. Mit dünnen 10,7 Prozent lief es für neue Folgen des Formats zur Primetime so schlecht wie noch nie. Nur Wiederholungen waren in der Vergangenheit mieser unterwegs. Zum ersten Mal fiel eine neue Ausgabe klar unter den Senderschnitt, da die werberelevante Reichweite von guten 0,98 auf 0,75 Millionen sank. Nach solidem Start und der strauchelnden zweiten Episode wird der Chef der Warsteiner-Brauerei-Gruppe in der kommenden Woche zeigen wohin die Richtung geht.Nach dem ausbaufähigen Start in die Primetime blieben die Werte des RTL-Programms im weiteren Verlauf weiter unterdurchschnittlich.knüpfte mit mauen 10,1 Prozent bei den Umworbenen nahtlos an.beendete den Abend mit mageren 8,7 Prozent. Die Zuschauerzahlen gingen dabei auf 1,57 und später 0,97 Millionen zurück. Insgesamt kletterte die Sehbeteiligung damit sogar leicht auf 7,9 und später 7,6 Prozent an.Gefragteste RTL-Sendung des Tages war am Vorabendmit 2,66 Millionen Zuschauern und schönen 16,8 Prozent Zielgruppen-Marktanteil.