«Laura und der Wendler» verabschieden sich mit Traumquoten

Quotennews

So wird ein runder Schuh draus! Nach einem Durchhänger in der Mitte war das Format zum Ende fast genauso beliebt wie zu Beginn. Der verdrehte Parabelflug ist vorbei.

Auf dem Papier sind sie ja bereits verheiratet. Doch die große Sause steht noch aus. Dennoch sind die Vorbereitungen für die Traumhochzeit beierst einmal vorbei. Wann genau der große Tag für die TV-Hochzeit sein wird, steht aufgrund von Corona und der schweren Lage in den USA sowieso noch in den Sternen. Die fünfte und letzte Folge der TV-Now-Doku ging am Montagabend bei VOX über die TV-Bühne. Nach bärenstarken Start mit fast zehn Prozent Marktanteil ließ das Format im weiteren Verlauf mit zum Teil nur noch 5,5 Prozent deutlich nach. Doch zum Abschluss lief noch einmal alles perfekt für das RTL-Traumpaar. Denn sie durften sich über stattliche 9,0 Prozent Sehbeteiligung in der klassischen Zielgruppe freuen.Zum ersten Mal seit der Premiere der neuen Folgen unter dem Motto «Jetzt wird geheiratet» schalteten wieder über eine Million Zuschauer ein. So stieg der Gesamtmarktanteil mit 1,15 Millionen Fenrsehenden von mauen 3,3 aus der Vorwoche auf passable 4,3 Prozent an. Mit 0,61 Millionen klassisch Umworbenen fand die Reality-TV-Doku nach kleiner Talfahrt mit soliden Quoten zum Ende hin einen versöhnlichen Abschluss, obwohl es die Bilder schon länger bei Streamingdienst TV Now zu sehen gab.Im Anschluss wurde der Abend nach gutem Start für VOX noch besser. Dennüberzeugte insgesamt 1,34 Millionen Fernsehende einzuschalten, davon 0,63 Millionen 14- bis 49-Jährige. So kletterten die Sehbeteiligungen ab 21.15 Uhr auf starke 5,8 Prozent insgesamt und hervorragende 9,6 Prozent auf dem werberelevanten Markt. Mit 6,3 Prozent Gesamtmarktanteil und 8,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe für die sechste Folge vonendete eine starker Abend für VOX. Ab 23.15 Uhr waren noch immer 0,80 Millionen Zuseher dabei.