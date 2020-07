«Saturday Night Live» kehrt ins Studio zurück

US-Fernsehen

Die neue Staffel in diesem Herbst könnte wieder am Rockefeller Plaza entstehen.

Der TV-Sender NBC und Erfolgsproduzent Lorne Michaels planen die Rückkehr von «Saturday Night Live» ins Studio. Bislang wurden die Ausgaben in der Pandemie-Zeit in den Privathäusern der Schauspieler gedreht. Michaels und sein Team planen, dass die 46. Staffel wieder aus den NBC Studios in Manhattan kommen.Noch gab es keinen Premieren-Termin für die jüngste Staffel, allerdings hat sich die Corona-Pandemie in New York City – im Gegensatz zum weiten Teilen des Landes – beruhigt. Die neuen Fälle halten sich in Grenzen, die Zahl der Todesfälle steigt nur leicht. Vorbild für die Rückkehr von «Saturday Night Live» soll «The Tonight Show» sein, die ebenfalls von Michaels produziert wird. Diese ist seit vergangener Woche wieder im Rockefeller Plaza 30 beheimatet. Dort tragen die Mitarbeiter Masken und Gäste treten in Live-Schalten auf.Ganz uneigennützig ist der Umzug aus dem Home Office bei NBC nicht. Im Vorfeld zu Präsidentschaftswahlen läuft das Team zu Hochformen auf, NBC möchte von den Quoten profitieren und einige ausgefallene Werbegelder durch Olympia & Co. mitnehmen.