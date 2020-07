Von «Extraction» bis «The Perfect Date»: Das sind die erfolgreichsten Netflix-Filme

Vermischtes

Mit Vorsicht zu genießen: Diese zehn Filme sind laut Netflix die am häufigsten abgerufenen Netflix-Originalfilme.

Chris Hemsworth! Sandra Bullock! Mark Wahlberg! Das sind die drei absoluten Superstars in der Welt von Netflix – jedenfalls laut Netflix: Der Streamingdienst hat sich ausnahmsweise mal wieder in die Karten blicken lassen und die Top Ten seiner am häufigsten abgerufenen Filme veröffentlicht – inklusive der Reichweite dieser zehn Originaltitel. An der Spitze steht einer der jüngsten Netflix-Originalfilme: Der von den «Avengers || Endgame»-Regisseuren Joe & Anthony Russo produzierte Actionthrillermit Chris Hemsworth. Laut Netflix erreichte die Söldner-Geschichte 99 Millionen Menschen.Die Angaben sind jedoch schwammig: Die gesamte Top Ten basiert nicht auf Abrufen insgesamt, sondern auf Abrufen innerhalb der ersten vier Wochen nach Veröffentlichung des jeweiligen Titels. Insofern könnten die Reichweiten der Filme auch deutlich höher als angegeben sein. Gleichwohl muss man aber auch bedenken, dass Netflix seit einiger Zeit eine sehr niedrige Hürde ansetzt, um seine Views zu generieren:Um zur Reichweite eines Netflix-Titels beizutragen, genügt es, zwei Minuten dieser Produktion zu sehen. Die Dunkelziffer jener, die Autoplay auf ihrem Netflix-Account eingeschaltet haben und so laut Netflix-Statistik durch eine längere Toilettenpause einen vom Algorithmus stark gepushten Film (wie etwa «Extraction») "komplett" geschaut haben, obwohl der Titel noch vor Minute vier abgebrochen wurde, stellt ein immenses Rätsel der Mediennutzungsforschung dar. Und es ist ein Aspekt, der den Streamingdienst vom linearen Fernsehen abhebt: Dort erheben die Sender ihre Reichweiten nicht selber – und nach strengeren Kriterien. Wer im Fernsehen nur zwei Minuten eines dreistündigen Films schaut, wird nämlichals Person gezählt, die den ganzen Titel geguckt hat.Wie dem auch sei – Rang zwei in dieser von Netflix selbst erhobenen Top Ten belegt. Der Mysterythriller mit Sandra Bullock kam innerhalb seines ersten Monats auf 89 Millionen Views weltweit. Knapp dahinter befindet sich Peter Bergs Actionermit Mark Wahlberg. Netflix weist für diesen Titel 85 Millionen Interessenten aus. Michael Bays Bombastwerkfolgt mit 83 Millionen. Die Komödiemit Adam Sandler und Jennifer Aniston belegt mit 73 Millionen den fünften Rang.Martin Scorseses XXL-Dramaholt sich derweil den sechsten Platz (mit 64 Millionen), dicht gefolgt von(63 Mio.). Die von Sandler produzierte Komödieerreichte innerhalb eines Monats derweil 59 Millionen Interessenten, was Platz acht bedeutet. Der neunte Rang geht an die gesellschaftskritische spanische Produktionmit 56 Millionen. Etwas abgeschlagen auf dem zehnten Platz: Die Romantikkomödiemit 48 Millionen Abrufen.