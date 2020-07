Showtime setzt «Kidding» ab

US-Fernsehen

Die Serie mit Jim Carrey geht bereits nach zwei Staffeln zu Ende.

Aus die Maus: Der Pay-TV-Sender Showtime trennt sich von der Serie «Kidding», in der Jim Carrey die Hauptrolle spielte. Die zweite Runde der Serie wurde Anfang des Jahres auf dem Premium-Sender ausgestrahlt. Carrey spielte in dem Drama die Hauptrolle des Kinderfernseh-Moderator Jeff Pickles. Während er weltweit für seinen freundlichen und sanften Umgang mit Kindern bekannt ist, setzt sich Pickles hinter den Kulissen mit ernsten Problemen auseinander.Neben Jim Carrey waren Judy Greer, Catherine Keener, Frank Langella, Cole Allen, Juliet Morris und Justin Kirk zu sehen. Die Produktion übernahm Showtime in Zusmmenarbeit mit I Love You Jullian!, Aggregate Films und Some Kind of Garden.„Nach zwei Seasons hat «Kidding» seinen Lauf bei Showtime beendet“, teilte der Sender mit. „Wir sind sehr stolz darauf, diese einfallsreiche, von der Presse gefeierte und lohnenden Serie ausgestrahlt zu haben, und wir möchten Jim Carrey, Dave Holstein, Michael Aguilar, Michel Gondry sowie der gesamten Besetzung und dem gesamten Team für ihre brillante und unermüdliche Arbeit danken.“