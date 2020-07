Trevor Noah moderiert eine Gaming-Show für Quibi

US-Fernsehen

Der in Not geratene Streamingdienst braucht dringend Shows für Neukunden.

Der «Daily Show»-Moderator Trevor Noah hat neben seiner Tätigkeit werktäglich das Publikum mit seiner Sendung zu unterhalten, nun noch eine Gamingshow für Quibi zu moderieren. Noah behauptet von sich, dass er zu den besten nicht-professionellen FIFA-Spielern gehört und deshalb wird er seine Fähigkeiten in einer neuen Quibi-Show unter Beweis stellen.Die neue Sendung trägt den Namen «Player vs. Player With Trevor Noah» und dort wird Noah gegen einige der größten Namen der Spielewelt antreten. Nicht nur eSport-Profis werden zu Gast sein, auch Prominente und bekannte Twitch-Streamer sollen mitwirken. Quibi verspricht „viel Spaß und wetteiferndes Geplänkel zwischen Noah und seinen zukünftigen Rivalen.“Die Sendung wird von Noahs Day Zero Productions produziert, die er zusammen mit Haroon Saleem leitet. Das Format wird von den Comedy Central Studios produziert. Vor Kurzem meldete Noah einen weiteren Coup, denn seine «Daily Show» wurde auf 45 Minuten verlängert.