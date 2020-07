RTLs neue Show «I can See Your Voice» kommt auch nach England

England

Das Format wird dort bei der BBC laufen. Plus: BBC und Sky jubeln über Premier-League-Reichweiten.

Ich kann deine Stimme sehen

Fußball wird geliebt

Der Kölner Sender RTL hat vor einigen Tagen bekannt gegeben, sich die Adaptionsrechte am südkoreanischen Showformatgesichert zu haben. Ähnlich wie beim von ProSieben geplanten «FameMaker» singen Künstler vor einer Jury. Die Jury kann aber nur den Auftritt sehen, nicht die Stimme hören. In Großbritannien hat sich nun die BBC die Adaptionsrechte gesichert. Während RTL mit dem Format noch 2020 an den Start gehen will, soll es in England erst 2021 starten.Privatsender ITV plant derweil mit der Rückkehr eines echten Klassikers. Dort soll es neue Folgen von «Familienduell» geben, das in Deutschland zuletzt von RTLplus wieder aufgelegt, inzwischen aber auch zu den Akten gelegt wurde.soll zunächst eine zehnteilige Staffel erhalten, ein Sendetermin steht noch nicht fest. Gino D’Acampo ist als Moderator vorgesehen, er ist bisher als Koch in TV-Shows bekannt.Die BBC treibt ihren Sparkurs voran und hat vergangene Woche bestätigt, dass mittelfristig 450 Jobs gestrichen werden. Schon in diesem Jahr muss die BBC Einsparungen in Höhe von rund 125 Millionen Pfund vornehmen, bis 2022 will man mehr als 900 Millionen Pfund sparen. Auch die Programmaufwendungen müssen demnach sinken. So werden für regionale Radionachrichten künftig weniger Präsentatoren eingesetzt, die Reihe «Inside Out» wurde gestrichen.Seit Mitte Juni rollt auf der Insel wieder der Fußball. Die Premier League hat ihre Saison fortgesetzt und inzwischen Jürgen Klopps FC Liverpool zum Meister gekürt. Die Saison wird Ende Juli zu Ende sein. Weil keine Fans ins Stadion dürfen, werden alle Spiele im Pay-TV übertragen, einige auch im Free-TV. Unter anderem hat die BBC Rechte an vier Matches erworben. Eine Partie zwischen Bournemouth und Crystal Palace kam demnach auf rund 3,6 Millionen Seher im linearen Fernsehen, was einer Quote von rund 22 Prozent entsprach. Sky jubelt über ähnliche Zahlen. Die Partie zwischen ManCity und Arsnal kam nach Sky-UK-Angaben auf 3,4 Millionen Zuschauer – das waren doppelt so viele Fans wie sonst üblich.