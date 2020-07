Keine Verschiebungen: Sky Studios in London sollen 2022 eröffnen

England

Die Baugenehmigung für das große Projekt Sky Studios Elstree liegt nun vor.

© Sky

Sky plc. hat nun eine weitere Hürde beim Bauprojekt der neuen und riesigen Studioanlagen Sky Studios Elstree genommen. Inzwischen liegen alle Baugenehigungen vor. Trotz der Verzögerungen, die wegen der Coronapandemie vorhanden sind, sollen die Studios weiterhin 2022 fertiggestellt sein.Sky und Comcast, die das Investment tätigen, sprechen binnen der ersten fünf Jahre von zusätzlichen drei Milliarden Pfund an Produktionsinvestment. Der endgültige Entwurf für die Sky Studios Elstree sieht nun zwölf Tonbühnen vor Ort vor, mit der Möglichkeit zur Verschmelzung mehrere Tonbühnen gleichzeitig zusammensetzen und zu unterteilen, was Flexibilität und Skalierbarkeit bietet, um Produktionen aller Größenordnungen unterzubringen. Gemäß des Plans sollen in diesem Studio künftig die Sky Originals von Sky Studios entstehen, aber auch Produktionen von Universal Pictures, Working Title und TV-Serien von Universal Studio Group.Der Bau an sich, hier ist eine Fertigstellung 2021 geplant, soll 230 Pfund kosten. Die Sky Studios Elstree werden zur Schaffung von über 2.000 Arbeitsplätzen in der Region führen, darunter 900 während der Bauphase und 1.500, sobald das Studio in Betrieb ist, verspricht das Unternehmen. Im weiteren Sinne werden Tausende zusätzlicher neuer Arbeitsplätze in der nationale Lieferkette entstehen, wobei die Sky Studios Elstree dazu beitragen, die lokale Wirtschaft in Hertsmere anzukurbeln.Zudem will Sky Studios sich auch um die Nachwuchsförderung bemühen und will die nächste Generation von TV-Talenten an sich binden. Zudem arbeitet man auch mit demzusammen und will Menschen zwischen 18 und 25 Jahren aus „unterrepräsentierten Gruppen“ mit Fähigkeiten beim Fernsehen zu arbeiten, eine Chance geben.Die bei den Sky Studios für die Finanzen zuständige Caroline Cooper erklärte am Donnerstagvormittag: „Selbst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Zeiten repräsentieren die Sky Studios Elstree das kontinuierliche Engagement von Sky für die britische Kulturwirtschaft, sowie unser Ziel, die führenden kreativen Talente von morgen zu rekrutieren, auszubilden und zu entwickeln. Zusammen mit unseren Kollegen von NBCUniversal und unseren Partnern bei Legal & General werden wir eines der weltweit führenden Produktionsstudios, das die Pläne der Sky Studios, noch mehr preisgekrönte Originals für unsere zu schaffen, noch stärker vorantreiben wird.“