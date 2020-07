Netflix beendet «Sabrina» noch in diesem Jahr

US-Fernsehen

Der vierte Teil der Serie wird gleichzeitig das Finale des Formats.

Der kalifornische Streaminganbieter Netflix beendet «The Chilling Adventures of Sabrina» mit der vierten Staffel. Das Format wurde ursprünglich für The CW entwickelt, wurde aber mit dem ersten Teil, der 2018 veröffentlicht wurde, zu Netflix verschoben. Der Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa gaben am Mittwoch die traurige Nachricht bekannt.Sie teilten mit: „Die Arbeit an «The Chilling Adventures of Sabrina» war vom ersten Tag an eine unglaubliche Ehre. Die Besetzung, beginnend mit Kiernan als Everybodys Darling war eine absolute Freude. Ich bin der Crew, den Autoren, Redakteuren, Assistenten und allen anderen mehr als dankbar dafür, dass sie so viel Liebe in diesen dunklen Traum dieser Serie gesteckt haben.Weiterhin heißt es: „Ich bin auch unseren Partnern bei Netflix , Warner Bros., Berlanti Television und Archie Comics dankbar, dass wir die Geschichte, die wir erzählen wollten, so erzählen durften, wie wir sie erzählen wollten. Wir können es kaum erwarten, dass alle den vierten Teil sehen.“