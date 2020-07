Primetime-Check

Wie lief die Primetime am Mittwoch für das informative Programm des ZDF? Und wie schnitt das Filmdoppel von Kabel Eins ab?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 52,3%

14-49: 56,4%

lockte 5,33 Millionen Neugierige zum ZDF . Tolle 19,5 Prozent sprangen dabei heraus. 1,02 Millionen Jüngere führten indes zu 13,8 Prozent. Dasfolgte mit 19,6 und 12,6 Prozent, ehe dasauf 14,7 und 9,0 Prozent kam. Ab 22.50 Uhr erreichte1,85 Millionen Menschen. Die Marktanteile lagen bei mäßigen 11,2 Prozent insgesamt und sehr guten 7,3 Prozent bei den Jüngeren. Das Erste erreichte mit2,40 Millionen Menschen, darunter befanden sich 0,52 Millionen 14- bis 49-Jährige. Somit wurden maue 8,7 Prozent Marktanteil insgesamt und gute 7,0 Prozent bei den Jüngeren erreicht.schloss mit mageren 6,8 und 4,3 Prozent an, ehe die8,5 und 7,1 Prozent erreichten.erreichte 0,51 Millionen Fernsehende. Miese 3,8 und maue 5,1 Prozent standen auf der Uhr.RTL zeigte ab 20.15 Uhr, was 1,38 Millionen Fernsehende ansprach.verbesserte sich danach auf 1,66 Millionen Wissbegierige. In der Zielgruppe wurden akzeptable 10,9 und sehr gute 14,0 Prozent Marktanteil ermittelt. ProSieben erreichte mit1,21 Millionen Serienfans, bevorauf 0,98 Millionen kam. In der Zielgruppe standen passable 9,1 und maue 6,7 Prozent zusammen.holte ab 22.15 Uhr wiederum 0,56 Millionen Menschen zu ProSieben und magere 5,2 Prozent der 14- bis 49-Jährigen. Drei Folgenerreichten bei VOX 1,21, 1,35 und 1,13 Millionen Interessenten ab drei Jahren. Bei den Umworbenen standen maue 5,4, mäßige 6,0 und magere 4,5 Prozent Marktanteil auf der Rechnung.Sat.1 hingegen erreichte mit1,05 Millionen Wissbegierige. Das führte zu mauen 3,9 Prozent Marktanteil insgesamt, während in der Zielgruppe 5,6 Prozent erreicht wurden.schloss mit 1,01 Millionen und mäßigen 4,7 sowie akzeptable 7,3 Prozent an. Kabel Eins kam mitindes auf 1,03 Millionen Filmfans. Bei den Werberelevanten standen sehr gute 5,8 Prozent Marktanteil auf dem Papier.schloss mit 0,43 Millionen und 5,6 Prozent an. Zwei Folgenbescherten RTLZWEI gerade einmal 0,36 und 0,33 Millionen Fernsehende. In der Zielgruppe wurden maue 3,6 und 3,1 Prozent gemessen. Ab 22.15 Uhr holteletztlich 0,54 Millionen und 3,7 Prozent.