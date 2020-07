«The Flash»: Mit dem Crossover geht es bei ProSieben Maxx weiter

TV-News

Im Sommer zeigt der Sender elf weitere Folgen aus der sechsten Staffel.

Für Fans der Arrowverse-Serien ist es ein echtes Ärgernis. Der beauftragende US-Sender fährt gut damit, inzwischen immer komplexere Crossover zwischen allen Serien (zu denen ja auch «Arrow», «Batwoman» und «Supergirl» sowie «Legends of Tommorrow» gehören) zu bestellen. In den USA läuft dann eine riesige Geschichte binnen weniger Tage – verteilt auf eben fünf Serienformate. In Deutschland hält zwar ProSiebenMaxx die Rechte an der Mehrzahl der Serien, aber eben nicht an allen.Und so kommt es auch, dass die Episode „Krise der Parallelerden (Part 3)“ relativ alleine im Programm dasteht. Die immerhin gute Nachricht für alle Fans des Blitzes:kehrt mit dieser Ausgabe aus seiner Pause zurück. ProSieben Maxx zeigt elf weitere Folgen der sechsten Staffel montags um 20.15 Uhr, los geht es am 20. Juli. Im weiteren Verlauf des Abends ist dann «Legends of Tomorrow» zu sehen (kurz nach 21 Uhr). Bis zur Woche davor hat der Sender Doppelfolgen dieser Serie programmiert. Ab kurz vor 22 Uhr schwenkt ProSieben Maxx zu «The Orville» über.«The Flash» lief am Montagabend zuletzt Ende Mai 2020 – die Folgen holten damals leicht unterdurchschnittliche Zielgruppen-Marktanteile in Höhe von meist zwischen einem und eineinhalb Prozent.