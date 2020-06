FOX «SmackDown» muss sich den Zielgruppen-Sieg mit ABC teilen

US-Quoten

FOX und ABC hatten am Freitag die besten Karten bei den Umworbenen. CBS hatte derweil mit den «Daytime Emmy Awards» keine Chance.

0,5 Prozent war am Freitag das höchste Rating, das die Networks in den USA erzielen konnten: FOX‘erreichte diesen Wert, durchschnittlich 2,17 Millionen Menschen ab zwei Jahren sahen sich die zweistündige Übertragung ab 20 Uhr an. Mit den 0,5 Prozent war FOX allerdings nicht alleine, auch ABC hat dieses Rating verbucht – und zwar durchgängig: Sowohl eine Wiederholung vonals auchhatten dieses Ergebnis erzielt. 3,61 Millionen Zuschauer erreichte letzteres Format in der Spitze, das reichte schon für den Tagessieg beim Gesamtpublikum aus.Normalerweise ist der Sieg bei Allen ja CBS sicher, aber da waren statt der üblichen Serien-Wiederholungen diezu sehen. Im Schnitt brachten die es nur auf 0,3 Prozent bei den 18- bis 49-Jährigen, bei Allen betrug die Sehbeteiligung im Mittel 3,06 Millionen.Nachdembei The CW vor einer Woche zumindest mit der neuen Ausgabe 0,2 Prozent als Rating eingefahren hatte, reichte es diesmal sowohl für die neue als auch für die ältere Folge nur zu der Hälfte dessen. Auchblieb mit 0,1 Prozent auf der Strecke. Bei NBC begann die Primetime mit(0,3 Prozent) holprig, danach kamenundjedoch auf vergleichsweise solide 0,4 Prozent – eine kleine Steigerung um 0,1 Prozentpunkte gegenüber der Vorwoche.