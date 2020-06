Vorabend-Erfolg: «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» sichert sich beste Quote seit Februar

Quotennews

Die Folgen des schlimmen Verkehrsunfalls von Figur Alex lassen das Interesse an der RTL-Produktion wieder steigen.

Es war ein echter Schocker für alle Fans von. Alex Cöster, seit über einem Jahrzehnt in der Serie dabei, wollte am Ende der Freitags-Folge nur helfen. Bei einem Streit aber wird er geschubst, stolpert auf die Straße, wird von einem LKW erfasst und ist sofort tot. Aktuell müssen seine Hinterbliebenen nun mit dem Schicksalsschlag klar kommen. Für Fans interessant: Schauspieler Clemens Löhr verließ die Serie freiwillig, er arbeitet für das Format nun als Regisseur.Die Mittwochs-Folge der Serie sicherte sich ab 19.40 Uhr nun 19,4 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Das ist deutlich mehr als zuletzt und der beste Wert seit Ende Februar 2020. Trotz warmer Temperaturen ließen sich 2,61 Millionen Menschen die neueste Folge aus dem Hause UFA Serial Drama nicht entgehen.Ebenfalls schon stark gefragt war das «GZSZ»-Lead-In. Die Eislauf-Soap, die um 19.05 Uhr startete, erreichte bei den klassisch Umworbenen am Mittwoch 16,0 Prozent Marktanteil. Für die Serie, die in Essen spielt, aber in Köln umgesetzt wird, war dies das beste Ergebnis seit Mitte Februar 2020. 2,30 Millionen Menschen schauten im Durchschnitt zu. Nicht zuletzt darf RTL auch mit dem Abschneiden seiner Hauptnachrichtenum 18.45 Uhr zufrieden sein. Wie es mit Corona im Hotspot Gütersloh nun weitergeht, sahen 2,66 Millionen Leute ab drei Jahren. Bei den Umworbenen wurden 18,6 Prozent Marktanteil festgestellt.