MDR-Fictionchefin Jana Brandt: 'Bei «In aller Freundschaft» stehen immer die Menschen im Mittelpunkt'

Interview

Die Krankenhausserie verabschiedet sich mit Jubiläumsfolge 900 in die Sommerpause. Mit der MDR-Fictionchefin sprechen wir über die Episode "Tiefe Wunden", über Neuerungen im Herbst, aber auch darüber, wie sich die Sachsenklinik seit Ende der 90er verändert und weiterentwickelt hat. Wie gelingt zudem der Spagat, sowohl die älteren als auch die jüngeren Fans gleichermaßen anzusprechen?

Nochmal drei Jahre Nachdem die ARD die Krankenhausserie «In aller Freundschaft» 2017 um drei Jahre verlängert hatte, erfolgte die gute Nachricht nun vor wenigen Monaten. Erneut wurden drei weitere Staffeln bestellt, sodass die Sachsenklinik dienstags im Ersten bis mindestens 2023 geöffnet bleibt.

Bild: © MDR/Saxonia Media/Robert Strehler Heiß her geht es in Folge 900 der Krankenhausserie. Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten wird gemeldet. In der Notaufnahme übernehmen Chefarzt Dr. Kai Hoffmann und Dr. Ina Schulte den kleinen Anton Herzog, der ein Polytrauma erlitten hat und in Lebensgefahr schwebt. Dr. Martin Stein, Dr. Kathrin Globisch und Dr. Maria Weber kümmern sich um dessen Mutter Nelly, die ebenfalls schwer verletzt ist und sichtlich unter Schock steht. Als bei ihr ein komplizierter Wirbelbruch diagnostiziert wird, muss sie schnell operiert werden. Währenddessen wird im anderen OP-Saal weiter um das Leben von Anton gekämpft. Unser Foto zeigt, wie Emma (Vivien Sczesny) und Nils (Yannic Eilers) von ihrem Schäferstündchen erwachen. Es brennt...

Ja, da haben Sie vollkommen recht. Im Arztberuf geht es oft um Leben oder Tod. Solche Geschichten erzählen wir alltagsgetreu und authentisch. Vielleicht mit einer Brise Eskapismus.Das macht uns natürlich stolz, wenn Sie das so aufzählen. Einen «Dr. House» haben wir in gewisser Form übrigens auch – unseren Dr. Kaminski, der seit 2007 Teil der Serie ist. Übrigens: «In aller Freundschaft» hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Seit Folge 20 setzen wir auf starke Episodenfälle, die unsere Zuschauer so gerne sehen. Dabei ist es uns wichtig, dass es nicht nur um den medizinischen Fall geht, es stehen bei uns immer die Menschen im Mittelpunkt. In all den Jahren hat sich das nicht verändert.Das ist ein interessanter Vergleich. Mit unserer «In aller Freundschaft – Die Krankenschwestern»-Serie stellen auch wir das Pflegepersonal in den Fokus der Erzählung. Wir haben also die Sachsenklinik am Dienstag und am Donnerstagvorabend seit einigen Jahren «Die jungen Ärzte». Und bald auch in der zweiten Staffel die dritte Serie aus dem IaF-Kosmos. Die Arbeiten zu dieser dürften wir in etwa zeitgleich mit der RTL-Serie begonnen haben. Das zeigt letztlich aber auch, wie wichtig es ist, dass Thema Pflege fiktional aufzuarbeiten. Im Übrigen war das auch immer ein Fokus in der Sachsenklinik.Es geht ja immer um eine gute Balance. Letztlich ist es ja so, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die irgendwann einmal zur Serie gefunden haben, mit der Serie zusammen älter werden. Wir haben aber auch viele neue Figuren eingeführt, die die Sachsenklinik für jüngere Zuschauer attraktiv machen. So gab es große Liebesdramen und nicht zuletzt viele Cross-Over mit den jungen Ärzten. Sofern die Balance stimmt, kommen sich die Erwartungshaltungen nicht in die Quere.Wir sind sehr zufrieden. Pro Episode holen wir On Demand um die 240.000 Zuschauer zusätzlich.Ich kann sagen, dass es eine besonders spannende und emotionale Folge geworden ist. Natürlich versucht man, für Jubiläen etwas Besonderes zu machen. Man versucht, Erzählstränge möglichst so auf den Punkt zu bringen, dass diese sich in Jubiläumsfolgen auflösen und neue, spannende Fragen entstehen. So ist es auch bei der 900. Folge. Und gleichzeitig wird es einige Überraschungen geben, deren Auflösung erst später erfolgt. Aber wir haben ja noch mindestens drei Jahre vor uns …Ich hoffe, dass die Fans sagen: Mensch, da bin ich aber auf die Zeit nach der Pause gespannt. Im Sommer werden wir Episoden mit den schönsten Sommer-Storys aus der Sachsenklinik zeigen. Manchmal muss man als Fan eben auch warten und es wird sich auch lohnen! Ich kann jetzt schon sagen, dass es ab dem 25. August mit neuen Folgen weitergeht. Ab Folge 901 können die Zuschauer die nächste Folge schon sieben Tage vorab in der ARD-Mediathek sehen.Das Thema Diversität beschäftigt uns schon sehr lange. Wir möchten zukünftig eine Ärztin oder einen Arzt mit körperlicher Behinderung in den Hauptcast integrieren. Viele Initiativbewerbungen auf diese Figur haben uns erreicht. Der Castingprozess läuft jetzt an.Ja, es ist Luxus, aber es ist auch ein großes Vertrauen seitens der ARD in die geleistete Arbeit. Für alle Macherinnen und Macher der Serie vor und hinter der Kamera ist diese Entscheidung natürlich mit großer Freude verbunden.Wir hatten ja eingangs darüber gesprochen. Ärztinnen und Ärzte sowie das Pflegepersonal stehen für Heilung und somit für Hoffnung. Ich denke, dass «In aller Freundschaft» seinen Teil dazu beiträgt, dass die Arbeit dieser Berufsgruppen die dringend notwendige gesellschaftliche Wertschätzung erfährt. Inhaltlich haben wir uns übrigens dagegen entschieden, Corona allzu schnell zum Thema zu machen. Auch andere Krankheiten wie etwa Ebola oder die Schweinegrippe haben wir erst mit zeitlichem Abstand fiktionalisiert.Natürlich war es zunächst ungewohnt. Wir haben ja den Vorteil, dass unsere Figuren ihrer Rolle wegen öfter mal Mundschutz tragen. Der wird künftig vielleicht noch häufiger zu sehen sein als bisher. Ich weiß, es gibt Schauspielerinnen und Schauspieler, die Bedenken hatten, dass somit ein Teil ihrer Mimik verloren geht. Aber ich glaube, die Befürchtungen wurden sehr schnell relativiert. Es hat sich im Großen und Ganzen nicht viel verändert - unter der Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregelungen.Das werde ich Ihnen nicht verraten.Sehen Sie, alle Ärztinnen und Ärzte dort sind hervorragend – und das gilt nicht nur für die Sachsenklinik, sondern auch für die weiteren Häuser unserer Serienwelt, also das Johannes-Thal-Klinikum und das Volkmann-Klinikum.