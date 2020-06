Actionreiche Spielfilme verhelfen nächtlichen «VOX Nachrichten» zu zweitbestem Ergebnis des Jahres

Quotennews

Die Primetime des Senders war am Donnerstag sehr gefragt. Schwach lief «Das perfekte Dinner».

Jubel in der Nachrichtenredaktion des Kölner Senders VOX: Die nächtlichenhaben am ganz späten Donnerstagabend, ab 01.05 Uhr, sehr hohe Werte eingefahren. Die rund 20 Minuten lange Sendung erreichte gemäß den Quotenmessern 15,7 Prozent Marktanteil – nur im März dieses Jahres lief eine Spät-Nachrichtenausgabe mit 15,9 Prozent noch besser. In der Nacht auf Freitag sahen diesmal im Schnitt rund 770.000 Menschen die Informationssendung, darunter waren 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährige.Angetrieben wurde die Sendung natürlich von der erfolgreichen VOX-Primetime. Schon ab 20.15 Uhr lief es für den Kölner Sender ganz ausgezeichnet.kam auf starke 2,05 Millionen Zuschauer insgesamt, bei den Umworbenen wurden wunderbare 8,5 Prozent Marktanteil gemessen. Bei den 14- bis 49-Jährigen stiegen die Quoten im weiteren Verlauf des Abends auf 12,4 Prozent, alslief. Der Actionklassiker startete um 22.50 Uhr und verbuchte im Gesamtmarkt im Schnitt noch 1,20 Millionen Zuschauer. Ungewohnt hoch war hier auch die Gesamtquote – sie lag bei 10,2 Prozent.Weiterhin Quotenprobleme hat um 19 Uhr: Die Donnerstagssendung floppte mit gerade einmal viereinhalb Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Dabei lief das Lead-In, die 18-Uhr-Sendung, mit 7,2 Prozent recht gut.