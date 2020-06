FOX bläst Tanzshow ab

US-Fernsehen

In diesem Sommer müssen die Zuschauer ohne einen bekannten FOX-Hit auskommen.

Das Network FOX wird in diesem Sommer nicht wie geplant die 17. Staffel von «So You Think You Can Dance» auf die Bildschirme schicken. Ein Vertreter des Senders teilte dem Branchenmagazin „Variety“ mit, dass die Produktion des Tanzwettbewerbs aufgrund von Gesundheits- und Sicherheitsbeschränkungen aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie nicht wie geplant fortgesetzt werden kann.Aus diesem Grund wird «So You Think You Can Dance» erstmals seit dem Start im Jahr 2005 die Premiere im Sommer verpassen. Ein Insider teilte mit, dass man bei FOX schnellstmöglich die Produktion wieder aufnehmen möchte. Allerdings besteht keine Eile, immerhin habe das Network schon den Herbst- und Winterprogrammplan veröffentlicht.Bei der Show treten Teilnehmer auf, die in einer Vielzahl von Tanzstilen ausgebildet sind. Wenn sie die Anfangsphase des Wettbewerbs überstehen, gehen sie ins Studio, wo sie mit Weltklasse-Choreographen arbeiten und jede Woche Kopf an Kopf gegeneinander antreten. Die Jury besteht aus Nigel Lythgoe, Mary Murphy, Laurieann Gibson und Dominic "D-Trix" Sandoval. Cat Deeley fungiert als Moderatorin.