«Goodbye Deutschland!» so gefragt wie seit zwei Jahren nicht mehr

Quotennews

Der Blick auf die Mallorca-Auswanderer, die mit den Folgen der Pandemie zu kämpfen haben, brachte VOX am Montag ein stattliches Publikum.

Insgesamt 1,62 Millionen Zuschauer schalteten am Montagabend zur besten Sendezeit fürein. So viele waren es seit dem 12. Februar 2018 nicht mehr. Damals waren 1,71 Millionen Interessierte dabei. Genau wie vor knapp zweieinhalb Jahren sprangen für VOX damit tolle 9,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe heraus. Nur RTL und Das Erste verbuchten am Abend höhere Sehbeteiligungen bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Vergleich zur Ausgabe vor einer Woche waren fast eine halbe Million mehr Zuseher dabei. Der Gesamtmarktanteil verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf sehr gute 5,3 Prozent. In der bereits erwähnten Zielgruppe fiel die Steigerung noch stärker aus, hier ging es um 2,8 Prozentpunkte nach oben. Aus soliden 6,8 wurden bärenstarke 9,6 Prozent dank 0,82 statt 0,55 Millionen junger Zuschauer.Auch die zweite Folge des Abends erledigte ab 21.10 Uhr einen guten Job. Mit 0,58 Millionen werberelevanten Zuschauern und 7,9 Prozent Marktanteil machte sie überdurchschnittlich weiter. Insgesamt bleiben beachtliche 1,33 Millionen Fernsehende für 5,2 Prozent dran. Die Gesamtsehbeteiligung ließ kaum nach.musste zu später Stunde allerdings etwas abreißen und kam nur noch auf 4,3 Prozent mit 0,61 Millionen Zusehern. Beim jungen Publikum ging es für die erste Folge auf 5,9 Prozent zurück.Die zweite Folge derschlug sich in der Primetime von RTLZWEI etwas besser als die erste neue Folge vor acht Tagen. Vorangegangenen Montag hatten für den Auftakt der neuen Folgen nur 0,38 Millionen klassisch Umworbene eingeschaltet, dieses Mal waren es 0,42 Millionen. Mit 4,9 statt 4,6 Prozent näherte man sich nun dem Senderschnitt an und kam insgesamt auf ein solides Ergebnis. Dafür sorgten 0,78 Millionen Interessierte ab drei Jahren, die 2,6 Prozent Marktanteil generierten.