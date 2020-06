«Daheim in den Bergen» meldet sich schwächer zurück

Quotennews

Die ARD-Heimatreihe «Daheim in den Bergen» hat den positiven Trend der letzten Folgen nicht fortgesetzt, dennoch lief es ordentlich. Das ZDF siegte mit «Der Staatsanwalt» und der «heute-show».

Vorherige Werte von «Daheim in den Bergen» 3,76 Mio. / 13,4 %

3,62 Mio. / 13,2 %

4,00 Mio. / 13,3 %

4,11 Mio. / 14,0 % Gesamtpublikum ab 3 J. (jeweils freitags, 20.15 Uhr im Ersten)

Die ARD-Heimatreiheläuft seit 2018 und hat sich seitdem kontinuierlich in Sachen Reichweite steigern können, im vergangenen Jahr sahen in der Spitze etwas mehr als vier Millionen Menschen zu. Daran konnte die neueste Folge „Väter“ von Freitag nicht anknüpfen: Die Gesamt-Zuschauerzahl fiel auf 3,26 Millionen zurück. Der dazugehörige Marktanteil betrug solide 13,4 Prozent.Von den 14- bis 49-Jährigen sahen 0,43 Millionen Menschen zu, so wenig junges Publikum hatte «Daheim in den Bergen» bislang noch nie. 7,3 Prozent zog das als Quote nach sich. Diebewegten sich auf einem ähnlichen Niveau, nur leicht auf 7,1 Prozent ging der Marktanteil zurück. Bei den Älteren jedoch waren größere Verluste drin, die Sehbeteiligung sackte auf 2,73 Millionen. Daszur Corona-Lage sahen zur besten Sendezeit 3,38 Millionen Leute, womit wieder etwas mehr Informationsbedürfnis als zu Beginn der Woche (2,96 Millionen) vorhanden war.Das ZDF triumphierte am Freitag gleich in zweifacher Hinsicht: Sowohl bei Jung als auch Alt war der öffentlich-rechtliche Sender die Nummer 1.lockte um 20.15 Uhr die meisten älteren Zuseher an, 4,69 Millionen (19,6 Prozent) um genau zu sein. Diehat sich später dann den Sieg bei den Jüngeren geholt, 1,07 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für hervorragende 17,8 Prozent Marktanteil.