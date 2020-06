Primetime-Check

Bundeskanzlerin Angela Merkel holte sich sowohl bei allen als auch bei den Jungen den zweiten Platz.

Dr. Angela Merkel war am Donnerstag beizu Gast und antwortete auf die Fragen der ARD-Journalisten. Mit 5,90 Millionen Zuschauern sicherte man sich 19,1 Prozent Marktanteil, 1,12 Millionen 14- bis 49-Jährigen verbuchten 13,7 Prozent. Damit belegte die 15-minütige Sendung den zweiten Platz in der Primetime – beim Gesamtpublikum und bei den jungen Zuschauern.sicherte sich mit 5,95 Millionen Zuschauern die Pole Position, die Marktanteile lagen bei 19,3 und sechs Prozent. Ab 22.00 Uhr holtenund die2,63 und 2,18 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich auf 10,0 und 10,2 Prozent, beim jungen Publikum fuhr man 6,1 und 9,4 Prozent Marktanteil ein.ProSieben starteteund kam auf lediglich 1,59 Millionen Zuschauer, da allerdings 1,17 Millionen Umworbene dabei waren, lag man auf dem ersten Primetime-Platz. Die Sendung verbuchte 14,4 Prozent Marktanteil. Ebenfalls gut lief es fürundbei Kabel Eins, die Sendungen verbuchten jeweils überdurchschnittliche 7,1 Prozent Marktanteil. Die Gesamtreichweiten beliefen sich auf 1,11 und 0,89 Millionen Zuschauer.Das ZDF schickte ab 20.35 Uhrauf Sendung, die Reihe holte 3,98 Millionen Zuschauer. Danach fuhr das4,47 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil wuchs von 13,0 auf 17,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen ergatterte man 5,2 und 8,2 Prozent. Unterdessen schickte VOXauf Sendung und erreichte 2,34 Millionen Zuschauer, es wurden tolle 11,2 Prozent Marktanteil verzeichnet.Obwohl VOX prima abschnitt, erreichte RTL mit der zweiten-Episode 0,90 Millionen Werberelevante und verbuchte den dritten Platz. Die beiden Episoden erreichten 10,3 und elf Prozent Marktanteil, insgesamt wurden 1,47 und 1,40 Millionen Zuschauer erzielt.undgingen bei RTLZWEI unter, es schalteten nur 0,59 und 0,28 Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile lagen bei vier und 3,2 Prozent Marktanteil.Die recht junge Sat.1-Serieverbuchte 1,57 Millionen Zuschauer und mäßige 7,5 Prozent Marktanteil,sorgte im Anschluss für 1,42 Millionen Zuschauer und 6,7 Prozent in der Zielgruppe. Eine weitere Ausgabe vonbescherte dem Sender maue 4,4 Prozent.