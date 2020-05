Alles wird gut: «Das Traumschiff» will Neujahrs-Folge im Juni fertigstellen

TV-News

Die Produktion musste im März wegen des Coronavirus unterbrochen werden.

Das Weihnachtsfest (und die Tage rund um den Jahreswechsel) sind wohl gerettet. Das Zweite Deutsche Fernsehen hat in dieser Woche bestätigt, dass man im Laufe des Junis die Produktionsarbeiten an einer Episode der Romantik-Reihewieder aufnehmen möchte. Die Arbeiten mussten im März wegen der rasanten Coronaausbreitung auf Eis gelegt werden. Die Episode, in der die Reise der Crew nach Kapstadt geht, wurde Anfang dieses Jahres noch vollständig umgesetzt. Die Folge soll nach aktuellen Planungen traditionell am zweiten Weihnachtsfeiertag 2020 im Zweiten ausgestrahlt werden.Die Ausgabe wird für «Traumschiff»-Nostalgiker durchaus etwas Besonderes. Sie beinhaltet den letzten Auftritt von Nick Wilder als Schiffsarzt; Wilder hatte im März gegenüber Quotenmeter.de bekanntgegeben, dass er von Bord geht. Am 1. Januar 2021 möchte das ZDF seine Zuschauer im Abendprogramm auf die Seychellen entführen. Alle Szenen, die dort spielen, sind bereits im Kasten, an Bord des «Traumschiffs» müssen die Kameras für diese Ausgabe aber nochmal anlaufen.Wie üblich laufen kommenden Winter diese beiden Folgen der ZDF-Reihe. Die nächste Folge danach ist für Ostern 2021 geplant – hier hat die Produktion also ausreichend Vorlauf.