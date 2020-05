Nach den neuen Fällen: Altes «K11» kehrt in den Sat.1-Vorabend zurück

TV-News

Wegen Corona stehen ab kommender Woche keine neuen Folgen der Ermittler-Serie mehr zur Verfügung. Ab der zweiten Juni wiederholt Sat.1 nun alte Ausgaben, die auch bei Sat.1 Gold laufen.

Sat.1 muss seinen Vorabend schon wieder umbauen. Noch bis Freitag laufen dort Episoden der Neuauflage von- nach 14 Ausgaben ist aber erst einmal Schluss. Die Produktion startete erst im Spätwinter und wurde schnell durch Corona unterbrochen. In der Pfingstwoche wird Sat.1 daher sowohl um 18 als auch um 18.30 Uhr Geschichten auserzählen. Nach Informationen der Webseitekehren Michael Naseband und Alexandra Rietz allerdings schnell zurück.Schon ab Montag, 8. Juni, wird Sat.1 sowohl um 18 Uhr als auch um 18.30 Uhr damalige Episoden wiederholen. Das ist auch deshalb spannend, weil die Serie etwas später auch bei Sat.1 Gold läuft – nämlich immer ab 19.20 Uhr. Beim Best-Ager-Sender kommt sie teils auf über 600.000 Zuschauer Sat.1 erzielte zuletzt um eine Million Fans am Vorabend; jedoch war das Publikum recht alt. Grob über den Daumen gepeilt gehörte nur ein Drittel der Seher der klassischen Zielgruppe an. Bei den Umworbenen schwankten die gemessenen Quoten zwischen tollen 9,7 und mageren 5,7 Prozent. Auf Sicht allerdings wird der Münchner Sender mit diesen Fiction-Light-Formaten am Vorabend weitermachen. Mit «Richter und Sindera», «Grünberg und Kuhnt» und einem weiteren Ermittler-Format rund um den ehemaligen Salesch-Staatsanwalt Bernd Römer hat man einige Projekte dieser Programmfarbe in der Pipeline.