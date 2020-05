Anti-Verschwörungsgeschwurbel-Folge von «Joko & Klaas live» generiert starke Quote

Quotennews

Am Mittwochabend kehrte der Hot Button zurück, um für das Bewahren eines kühlen Kopfs zu werben. Das zog vor allem in der Zielgruppe.

Noch einmal zum Nachlesen ... ... das ist in den 15 Liveminuten passiert

Zum bereits dritten Mal in diesem Jahr übernahmen am Mittwochabend Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf für 15 Minuten die Gestaltung des ProSieben-Programms: Nach 15 Minuten des RTL-Schauens und 15 Minuten, in denen Sophie Passmann und weitere Medienkolleginnen des Duos über Sexismus sprachen, parodierten Joko und Klaas dieses Mal beiCorona-Leugner und schäbige Call-in-Quizshows, wie sie einst von 9live popularisiert wurden.1,15 Millionen Umworbene schauten sich diesen Mittwochabend die unerwartete Rückkehr des Hot Button an, das brachte ProSieben starke 15,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein. Mit 1,66 Millionen Fernsehenden ab drei Jahren kam das Anti-Verschwörungstheorien-Special zudem auf eine Sehbeteiligung in der Höhe von sehr guten 5,8 Prozent. Das «Joko & Klaas live» vor zwei Wochen, das sich als «Männerwelten» herausstellte, bleibt mit 16,8 Prozent bei den Jüngeren und insgesamt 6,3 Prozent aber ungeschlagen.Nach «Joko & Klaas live» sanken die Zahlen des Münchener Senders wieder:hielt 0,85 Millionen Werberelevante bei der Stange. Das führte zu guten 10,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Mit 1,26 Millionen Serienfans ab drei Jahren kam die ABC-Studios-Produktion darüber hinaus auf akzeptable 4,3 Prozent Marktanteil beim GesamtpublikumAb 21.30 Uhr dagegen holte0,87 Millionen Fernsehende ab drei Jahren zu ProSieben , darunter befanden sich 0,52 Millionen Werberelevante. Das führte zu mauen 3,1 Prozent Marktanteil bei allen sowie zu mageren 6,3 Prozent bei den Jüngeren.