Ups: «Genial Daneben  das Quiz» kommt nur noch auf gut zwei Prozent

Quotennews

Das Ratespiel gibt seit einigen Tagen eine furchtbare Figur ab; «Big Brother» war im Vergleich ein riesiger Hit. Im ZDF überraschte «Die Küchenschlacht» im Nachmittags-Programm.

Es ist schon eine neue Dimension des Quotenflops: Dass der Sat.1-Vorabend seit Jahren Probleme in Sachen Zuschauerzahl und Marktanteil hat, ist nichts Neues. Doch zur Zeit läuft es für die Schiene besonders schlecht. Die neuen-Folgen laufen schlechter und schlechter. Am Dienstag kam das Ratespiel ab 19 Uhr nur noch auf 2,2 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen – ein Allzeit-Negativ-Rekord. Dagegen waren die Werte der als Flop eingestuften Reality-Show, die vor eineinhalb Wochen zu Ende ging, noch ein echter Erfolg. Sie kam im Schnitt auf knapp sechs Prozent. Das Argument, dass sich besagte Folge der Balder-Show am Dienstag gegen das Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Dortmund und Bayern behaupten musste, zählt nur in Teilen. «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» mit 16,2 Prozent bei den Umworbenen und «Die Rosenheim-Cops» mit 14 Prozent im ZDF (insgesamt) zeigten, dass passable Werte nicht unmöglich waren.«Genial Daneben – das Quiz» kam am Dienstag auf nur 610.000 Zuschauer, eine Stunde zuvor hattedeutlich bessere 0,94 Millionen Fans vor die Bildschirme gelockt. 6,9 Prozent standen bei den Umworbenen auf dem Papier. Freude herrscht derweil beim ZDF. Dort profitiert die 14.10-Uhr-Kochsendungvon der derzeitigen «Rote Rosen»-Rerun-Strecke im Ersten. Diese fährt niedrigere Quoten ein als neue Folgen, was steigende Werte beim Kochformat nach sich zieht.Die Dienstagsfolge erreichte starke 10,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und somit das zweitbeste Ergebnis in diesem Jahr. 1,37 Millionen Menschen begaben sich quasi mit an den Herd, die ermittelte Quote lag bei allen somit im klar grünen Bereich: Bei 16 Prozent. Später holteim Zweiten sogar 23,4 Prozent,punkteten mit 25,6 Prozent Marktanteil. Das ZDF sicherte sich somit die Marktführung in den Timeslots.