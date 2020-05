Autokinos ermöglichen Film einen Top5-Platz am 82. Wochenende

Einspielergebnisse

Erste Kinos haben in Deutschland wieder eröffnet, der wesentliche Umsatz wird aber weiterhin in Autokinos gemacht. Die laufen ganz passabel.

Die Kinobranche liegt in Deutschland weiter brach. Allerdings haben nun erste Lichtspielhäuser unter den strengen Hygiene-Auflagen geöffnet, zudem erfreuen sich Autokinos immer größerer Beliebtheit. Entsprechend haben auch die Verleiher reagiert, ab Juni sollen wieder frische Filme in die Lichtspielhäuser kommen. Die Tatsache, dass bisher nur abgestandene Ware gezeigt wird, führt auch dazu, dass sich etwain seiner 82. Woche in den deutschen Kino-Top5 befindet.Platz eins ging einmal mehr an den Bora-Dagtekin-Film «Das perfekte Geheimnis» - er setzte rund 10.000 Tickets am vergangenen Wochenende um. Platz zwei erzielteIn den USA gewann die Woche übrigens der Film «The Wretched», der allerdings nur einem Bruchteil der eigentlich vorhandenen Häuser zu sehen war. 21 spielten ihn. Entsprechend standen Einnahmen in Höhe von 150.000 US-Dollar geschrieben. Auch in Südkorea übrigens leidet die Kinobranche. Hier wurden die Spielstätten jüngst wieder eröffnet, der Startumsatz lag aber gerade einmal bei sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Südkorea ist in diesen Tagen «The Greatest Showman» der angesagteste Streifen - er spielte binnen fünf Tagen etwa 200.000 US-Dollar an.