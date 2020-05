«Schwartz & Schwartz» muss Federn lassen, siegt aber trotzdem

Quotennews

Weniger Zuschauer als in den Vorjahren, aber immer noch sehr gut präsentierten sich die Ermittler im ZDF. Das Erste hatte mit seinem Filmprogramm mäßigen Erfolg.

Lesen Sie zu «Schwartz & Schwartz» unsere TV-Kritik ... "Mit Nina Kunzendorf als neurechter Kommissarin gelingt diesem Film eine erstaunlich gut verstandene Dechiffrierung rechtsradikaler Ideen. Wäre da nur nicht der arme Irre..."

Die dritte Folge des ZDF-Krimishat zwar mühelos den Tagessieg beim Gesamtpublikum eingefahren, Verluste gegenüber den ersten beiden Episoden aus den vorherigen beiden Jahren lassen sich aber nicht leugnen. „Wo der Tod wohnt“ wollten um 20.15 Uhr 5,21 Millionen Menschen ab drei Jahren wissen, das ist eine zweifellos nach wie vor hervorragende Reichweite. 17,5 Prozent Marktanteil kamen so zustande.Aber: 2019 sahen noch 5,77 Millionen Zuschauer zu, 2018 sogar 5,86 Millionen – «Schwartz & Schwartz» hat also von Folge zu Folge Zuschauer verloren, wenn auch in sehr leichten Schritten. Exakt eine halbe Million 14- bis 49-Jährige waren mit von der Partie, das bedeutete 6,7 Prozent Marktanteil. Zuvor lag die Quote hier bei 9,7 bzw. 9,6 Prozent.unterhielt mit einem Wiederaufguss anschließend noch 4,78 Millionen Menschen, 16,9 Prozent betrug der Gesamt-Marktanteil. Richtige Probleme hat das ZDF übrigens zeitweise in der Daytime gehabt: Das eigentlich bei ZDFneo beheimatetestellte um 15.15 Uhr einen neuen Negativrekord auf, nur 6,0 Prozent Marktanteil bei Allen bzw. 1,0 Prozent bei den Jüngeren wurden damit verbucht.steigerte sich direkt danach auf viel bessere 12,6 Prozent bei den Älteren, von 0,84 Millionen auf 1,86 Millionen stieg die Reichweite. Mit 2,3 Prozent blieb die Trödel-Show beim jungen Publikum aber ebenfalls auf der Strecke.Das Erste hat zur besten Sendezeit seinen Filmwiederholt, 3,3 Millionen Zuschauer sprach das an. Die Erstausstrahlung war im Februar 2019 noch auf 4,41 Millionen Zuseher gelangt. Unspektakuläre 11,0 Prozent Marktanteil waren diesmal drin, mehr als 5,5 Prozent waren bei den 14- bis 49-Jährigen nicht zu holen.rutschte im Anschluss auf 9,0 Prozent ab, auf 2,41 Millionen ging die Zuschauerzahl zurück.