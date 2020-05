Finale von «American Idol» gewinnt den Abend

US-Quoten

Mit großem Abstand setzte sich die Castingshow in der klassischen Zielgruppe gegen die Konkurrenz durch. Zum Abschluss waren erstmals seit Ende März wieder über sieben Millionen Zuschauer dabei.

Am Sonntagabend ist in Amerika die bereits 18. Staffel vonzu Ende gegangen und damit die dritte Runde seit dem ABC-Revival 2018. Mit Just Sam hat die Castingshow Corona-bedingt ihre erste virtuelle Gewinnerin gefunden. Seit der Top-20-Phase traten die Kandidaten von zu Hause aus an und wurden von den Juroren Luke Bryan, Lionel Richie und Katy Perry aus der Ferne beurteilt. Das große Finale lockte zur besten Sendezeit noch einmal ordentlich viele Zuschauer an. Insgesamt waren über den Abend hinweg 7,26 Millionen Schaulustige dabei. Im Vergleich zum Halbfinale stieg die Reichweite um über eine Million Zuseher. Seit knapp zwei Monaten waren nicht mehr so viele Zuschauer bei der ABC-Show dabei. Mit soliden 1,0 Prozent sicherte sich das Finale das beste Rating aller Sendungen ab 20 Uhr bei den 18- bis 49-Jährigen. Im Anschluss lieferte ABC den Musikfans noch dasvon Popstar Taylor Swift, das vergangenen September in Paris aufgenommen wurde. Mit dem Konzert wurden noch 3,63 Millionen Zuschauer erreicht und der Abend mit guten 0,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe beendet.Mit durchschnittlichen 0,5 Prozent bei den werberelevanten Zuschauern musste sich CBS bereits ab 20 Uhr zufriedengeben.lief dort mit 3,85 Millionen Zusehern etwas schwächer als die beiden ersten Filme der wiederbelebten [Sunday Night Movies]] zuvor.schloss den Abend im Re-Run mit mauen 0,3 Prozent und 1,93 Millionen Zuschauern. NBC musste sich über den kompletten Sonntagabend hinweg mit mageren 0,3 Prozent bei den klassisch Umworbenen abfinden. Zunächst kam dienur auf 1,95 Millionen und späterauf 2,07 Millionen Zuseher.FOX startete mit 0,6 Prozent Zielgruppen-Rating für dievielversprechend in die Primetime. Auch wenn die Gesamtreichweite wie üblich mit 1,89 Millionen nicht besonders hoch war. Selbstschlug sich mit 0,4 Prozent und 1,21 Millionen Zuschauern nicht ganz so schlecht wie sonst.(1,33 Millionen) und(1,49 Millionen) machten mit jeweils 0,5 Prozent bei den Werberelevanten eine solide Figur. Bei The CW generierte sowohlals auch0,2 Prozent Rating bei den 18- bis 49-Jährigen. Insgesamt schalteten 0,75 und 0,63 Millionen Zuschauer ein.