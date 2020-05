Disney-Night verhilft «American Idol» zum Aufschwung

US-Quoten

Eine Woche vorm Finale sorgen die speziellen Auftritte zum Muttertag noch einmal für leicht bessere Zahlen als in der Vorwoche.

Vor allem durch daskonnte die ABC-Castingshow enorm profitieren. Das spezielle Corona-Programm mit den beliebtesten Disney-Hits versammelte 5,74 Millionen Zuschauer und kletterte bei den 18- bis 49-Jährigen auf ausgezeichnete 1,3 Prozent.nahm davon in der ersten Stunde stattliche 1,2 Prozent mit und ließ erst nach 21 Uhr mit 0,8 Prozent etwas nach. Im Schnitt freute man sich so über gute 1,0 Prozent und damit über eine leichte Verbesserung zur Vorwoche. Insgesamt waren 6,10 Millionen Zuschauer dabei. Nach 20 Uhr war die Castingshow damit das erfolgreichste Programm.blieben am späten Abend 4,67 Millionen Zuschauer und solide 0,6 Prozent Rating in der klassischen Zielgruppe.Auch in Woche zwei waren die wiederbelebten «Sunday Night Movies» bei CBS ein Erfolg. Nach «Indiana Jones» in der Vorwoche durfte nunran. Über den Abend hinweg begeisterte Tom Hanks Oscar-Performance 5,64 Millionen Zuschauer. Mit einem Rating von 0,7 wurde das Drama aus den 90ern auch bei den 18- bis 49-Jährigen gut angenommen. FOX hatte dagegen mal wieder Schwierigkeiten mit einzelnen Comedy-Serien am Sonntag. Allen voranmachte mit nur 0,3 Prozent bei den Werberelevanten und mageren 0,86 Millionen Zusehern keine gute Figur. Daneben warmit 0,4 Prozent und 1,07 Millionen Zuschauern etwas schwächer als normal unterwegs. Lediglich dieals auchlegten mit 0,5 Prozent Rating in der klassischen Zielgruppe und 1,39 sowie 1,29 Millionen Zuschauern einen passablen Auftritt hin.NBC probierte sich mit einem-Special zum Muttertag, überzeugte damit aber nicht besonders viele. Ab 21 Uhr waren durchschnittliche 2,54 Millionen Zuschauer dabei. Bei den klassisch Umworbenen sprangen unspektakuläre 0,5 Prozent heraus. Daskam im Vorfeld nur auf maue 0,3 Prozent und lockte überschaubare zwei Millionen Zuseher an.bescherte The CW an diesem Sonntag immerhin 0,2 Prozent bei den Werberelevanten und versammelte 0,71 Millionen Zuschauer.schloss den Abend mit mauen 0,1 Prozent und 0,60 Millionen Interessierten ab.