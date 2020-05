Ben Stiller trauert: Vater Jerry ist tot

Köpfe

Der Schauspieler und Komiker starb mit 92 Jahren.

Schauspieler Ben Stiller trauert um seinen Vater Jerry. Wie amerikanische Medien berichten, verstarb dieser am frühen Montagmorgen im Alter von 92 Jahren. In Zeiten von Corona durchaus eine Erwähnung Wert: Jerry Stiller sei eines natürlichen und altersbedingten Todes gestorben.Ben Stiller twitterte: ’I‘m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad.”Jerry Stiller wurde im TV in den 90er Jahren durch die Serie «Seinfeld» populär. Darüber hinaus trat er in unzähligen weiteren TV-Produktionen auf. Zu seinen letzten Filmen, für die er vor der Kamera stand, zählt «Zoolander 2».