VOX und Kabel Eins punkten mit Spielfilmen

Quotennews

Vor allem «James Bond» war am späten Abend mal wieder ein Quotengarant.

Die Hollywood-Streifen am Donnerstagabend laufen bei VOX schon seit Wochen gut und spätestens nach 22 Uhr ist der erfolgreiche Abend mit «007» sowieso in trockenen Tüchern. So war es auch dieses Mal nicht anders. Viel Action bedeuteten stattliche Einschaltquoten.machte den Anfang mit starken 7,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt ließen sich 1,65 Millionen Liam Neesons Abenteuer nicht entgehen. So waren auch beim Gesamtpublikum beachtliche 5,2 Prozent zu holen.Am späten Abend schossen die Zahlen mitin die Höhe. Mit 1,58 Millionen Bond-Fans blieb die Reichweite nahezu unverändert. Die Sehbeteiligung steigerte sich dadurch auf überragende 8,8 Prozent. In der klassischen Zielgruppe wurde es sogar zweistellig. Hier kletterte der Marktanteil mit 0,56 Millionen werberelevanten Zuschauern um hervorragende 2,2 Prozentpunkte auf 10,0 Prozent.Auch Kabel Eins setzte am Donnerstagabend auf Spielfilme und hatte damit ebenfalls Erfolg. Das Hitler-Dramalockte insgesamt 1,16 Millionen Zuseher an und war sowohl bei Jung als auch bei Alt gefragt. 4,0 Prozent bei den Zuschauern ab drei Jahren und 5,5 Prozent bei den klassisch Umworbenen machten Kabel Eins froh.schloss den Abend mit soliden 3,7 Prozent insgesamt und 4,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ab.