«Reeperbahn privat!» bleibt stark, «Der Lehrer» blass

Quotennews

Im Gegensatz zu «Im Namen des Volkes» bescherte die Sozialreportage RTLZWEI bereits zum zweiten Mal sehr gute Einschaltquoten in der Primetime. RTL blieb mit Re-Runs ausbaufähig.

Nachdem Das Experimentvor 15 tagen mit mauen 4,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ein recht bescheidenes Ende gefunden hatte, rissdas Ruder für RTLZWEI am Donnerstagabend wieder herum. Mit der Sozialreportage sind maue Einschaltquoten in der Primetime erst einmal Geschichte. Denn das bestätigte das Format auch in Woche zwei mit für RTLZWEI-Verhältnisse starken 5,7 Prozent Sehbeteiligung, nachdem zum Start vor acht Tagen bereits tolle 6,1 Prozent generiert wurden. Insgesamt waren nach 1,04 Millionen zum Auftakt erneut stattliche 1,05 Millionen Interessierte dabei. Aus den Reihen der 14- bis 49-Jährigen kamen ansehnliche 0,52 Millionen.Im Anschluss warnicht mehr ganz so erfolgreich. Die Zielgruppenreichweite ging auf 0,29 Millionen zurück. Der Marktanteil sank auf ausbaufähige 4,5 Prozent. Die Gesamtzuschauerzahl halbierte sich nahezu ab 22.15 Uhr auf 0,54 Millionen. So standen nach starken 3,3 Prozent nur noch durchschnittliche 2,7 Prozent Gesamtmarktanteil zu Buche.Das Programm von Schwestersender RTL war dagegen für eigenen Verhältnisse nicht so gut unterwegs wie RTLZWEI, hatte aber auch nur Wiederholungen vonundzu bieten. Demnach war bereits abzusehen, dass die Kölner am Donnerstagabend mal wieder nicht mit ProSiebensmithalten würden (mehr zu den Zahlen von «GNTM» hier ). So starteten die Re-Runs vonmit überschaubaren 9,7 Prozent und 0,87 Millionen klassisch Umworbenen. Die zweite Folge des Abends blieb mit 10,4 Prozent Marktanteil ebenfalls unter Senderschnitt. «Doctor’s Diarys» waren ab 22.15 Uhr nur 8,8 Prozent des werberelevanten Marktes vergönnt. Später mauserte sich die Serie noch zu 9,8 Prozent. Die Reichweite fiel dabei von 0,68 auf 0,47 Millionen junge Zuschauer. Starke Werte waren mit alter Serienware nicht zu holen.