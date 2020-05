«GNTM» klettert über die 20-Prozent-Marke

Quotennews

Wenige Schritte vorm Finale präsentiert sich Heidi Klums Castingshow noch einmal in überragender Form.

Die sieben verbliebenen Mädchen hatte Heidi mit dem traditionellen Cover-Shooting überzeugt, kommende Woche ist das Finale. Oder doch nicht? Denn am Ende verriet das Supermodel, dass die vermeintlichen Finalistinnen noch eine weitere Woche in L. A. zittern müssen. Derweil häufen sich die Spekulationen, ob Heidi Klum beim großen Staffelfinale ihrer eigenen Show erstmals nicht live vor Ort sein wird. Vollgepackt mit Covershooting, Besuch der Liebsten, Modeschau in Mailand, Sephora-Casting und Entscheidung hat «GNTM» am Donnerstag seit längerem mal wieder Zeit bis in die späten Abendstunden bekommen.Nachdem sich in der vergangenen Woche ein leicht rückläufiger Trend angedeutet hatte, machte das stärkste Zielgruppen-Format am Donnerstagabend dagegen ohne große Konkurrenz einen großen Sprung nach oben. Von 18,4 kletterte dieauf ausgezeichnete 20,6 Prozent Marktanteil. Insgesamt ließen sich 2,72 Millionen Zuschauer das Covershooting nicht entgehen. Auch beim Gesamtpublikum war so eine Steigerung um 1,3 Prozentpunkte auf 9,1 Prozent drin.Wegen der etwas längeren Sendezeit durfteerst ab 22.55 Uhr ran. Für das Star-Magazin blieben von 1,83 Millionen werberelevanten Zuschauern immerhin 0,77 Millionen dran. Die Sehbeteiligung hielt sich bei sehr guten 14,1 Prozent und auch insgesamt waren noch starke 7,2 Prozent mit 1,26 Millionen Interessierten drin.