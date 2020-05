Der neue Sender HGTV: Das waren die erfolgreichsten Sendungen im April

3 Quotengeheimnisse

Alles rund um Haus und Garten bietet der Discovery-Kanal. Doch welche Formate sorgten im April für die meisten Zuschauer?

Bitte ein bisschen Vintage!

Bitte ein bisschen extrem

Drei Mal Platz drei

Ein vergleichsweise guter Monat April liegt hinter dem Sender HGTV, der vergangenen Sommer vom Konzern Discovery auch in Deutschland gestartet wurde. Bei den klassisch Umworbenen legte das Programm spürbar zu, kam nun auf 0,2 Prozent Marktanteil – in den Monaten zuvor standen immer 0,1 Prozent auf der Uhr. Doch welche der vielen amerikanischen Factual-Programme liefen im vierten Monat des Jahres besonders gut? Nach Angaben von HGTV seiderzeit am populärsten. Der auf den kompletten Monat gerechnete Durchschnittswert dieser Sendung habe im Schnitt 70.000 Zuschauer ab drei Jahren ausgewiesen. Die Quote bei allen habe im Schnitt bei 0,4 Prozent gelegen. Was passiert in «Vintage Home – Die Retro-Traumhäuser»? Tessie und Tina Rodriguez haben ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht – Sie kaufen alte, meist stark renovierungsbedürftige Häuser, richten die Gemäuer wieder her und verkaufen sie dann mit Gewinn weiter…Auf dem zweiten Rang im HGTV-Ranking im April liegt derweil. Nach Senderangaben habe die durchschnittliche Reichweite im April hier bei 50.000 Sehern gelegen, die ermittelte Quote bei 0,2 Prozent. Familien, die es nach Schicksalsschlägen verdient haben, erhalten ein komplett neues Haus. Innerhalb von wenigen Tagen werden ihre alten vier Wände eingerissen und ein neues Haus von Grund auf neu konstruiert. Dass alles zur vollsten Zufriedenheit verläuft, dafür sorgen «Modern Family»-Star Jesse Tyler Ferguson und sein Designteam. Und am Ende jeder Folge darf natürlich der legendäre Satz nicht fehlen, wenn die Familie erstmals ihr neues Haus sieht: „Move that bus!“.Auf einem geteilten dritten Platz im April liegen bei HGTV gleich drei Formate. Alle haben im Schnitt im vierten Monat des Jahres 40.000 Zuschauer erreicht, was einem Gesamtmarktanteil von 0,2 Prozent entspricht. Erneut geht es thematisch vor allem um echte Traumhäuser. Gemeint sind die HGTV-Formateund