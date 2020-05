Von «Hundeprofi» bis «Transporter»: Rundum gelungener Samstag für VOX

Quotennews

In der Primetime sicherte sich VOX die höchste Samstags-Quote seit rund zehn Monaten, auch tagsüber standen über viele Stunden hinweg überdurchschnittliche Marktanteile zu Buche.

Der Tagesmarktanteil von 8,8 Prozent, den VOX am Samstag holte, lässt schon erahnen, dass es für den Sender über weite Strecken sehr gut lief. Tatsächlich drehten die Kölner vor allem in der Primetime mit der Ausstrahlung vonauf, die hier ab 20.15 Uhr auf respektable 2,11 Millionen Zuschauer ab drei Jahren gelangte. Während VOX damit bereits auf starke 6,5 Prozent bei allen gelangte, kletterte der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sogar auf bombastische zehn Prozent. Damit sicherte sich der Film den dritten Platz im Ranking direkt hinter den Shows von RTL und ProSieben Sat.1 erreichte mit seinem Streifenmehr Zuschauer am Gesamtmarkt, musste sich beim jungen Publikum angesichts von 9,8 Prozent aber knapp hinter VOX einreihen. Ein gutes Ergebnis stellte natürlich auch dieser Wert dar.Aber zurück zu VOX, wo für die Wiederholung vonnach 22.10 Uhr noch gute 8,3 Prozent der Umworbenen vor den Fernsehern sitzen blieben. Dabei hatten bereits die Tierformate am Vorabend wieder eine starke Figur gemacht. Dererreichte ab kurz nach 19 Uhr starke 8,9 Prozent der Umworbenen bei 1,63 Millionen Zuschauern, nachdem esauf schöne 8,3 Prozent gebracht hatte. Die fünf Wochen-Wiederholungen derwaren am Nachmittag sogar auf bis zu 9,3 Prozent in der Zielgruppe gelangt.Die höchste Quote des gesamten Tages verzeichnete VOX derweil schon im Früh-Programm am Samstagmorgen gegen kurz nach 5 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt erreichte eine Folge vonsagenhafte 23,3 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum und vergleichbar hervorragende 19,6 Prozent bei allen. Eine knappe halbe Million Zuschauer schalteten zu dieser frühen Stunde insgesamt zu VOX.