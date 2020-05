«Lets Dance»: Wendler-Aus sorgt für steigende Quoten

Quotennews

Laura Wendler ist raus bei «Let’s Dance», die RTL-Show verzeichnete dadurch steigende Quoten – insbesondere profitierte davon aber «Exclusiv – Spezial».

Quotenverlauf «Let's Dance» 2020 bei RTL 26,5 %

24,8 %

23,1 %

22,4 %

21,8 %

19,2 %

21,2 %

20,0 %

18,2 % MA 14-49 J. (jeweils freitags, 20.15 Uhr)

hat am Freitagabend wie gewohnt souverän in der jungen Zielgruppe gewonnen: 1,80 Millionen 14- bis 49-Jährige führten zu starken 19,2 Prozent Marktanteil. Insgesamt haben 4,62 Millionen Menschen verfolgt, rausgeflogen ist diesmal übrigens Laura Wendler.Die Quote bei Allen betrug somit sehr gute 14,8 Prozent. Eine viertel Million Zuschauer gewannen die Tänzer binnen Wochenfrist dazu beim Gesamtpublikum. Das Erste musste sich somit hinter RTL anstellen: Denn der Filmhatte 4,28 Millionen Zuschauer und 12,2 Prozent Marktanteil.Das Wendler-Aus hateinen Anschub gegeben, der «Let’s-Dance»-Nachklapp lief in diesem Jahr bisher noch nicht besser: 3,19 Millionen Zuschauer waren ab 23.30 Uhr noch dabei, auf 18,0 Prozent stieg der Marktanteil bei den Älteren und auf 20,5 Prozent bei den Jüngeren. Mitging es nach Mitternacht jedoch rapide bergab, der Zielgruppen-Marktanteil sackte auf 10,4 Prozent und die absolute Zuschauerzahl auf 1,02 Millionen.