Der Transporter und James Bond: VOX punktet mit Action

Quotennews

Zwei Anzugträger, zwei harte Einsätze, und doch ganz unterschiedliche Tonalitäten. Aber so oder so: Die Quoten stimmten.

Bei VOX war am Donnerstagabend Action angesagt. Zunächst düsteüber die Mattscheiben. Der Actionfilm mit Jason Statham fesselte ab 20.15 Uhr 1,89 Millionen Fernsehende an den Privatsender, der sich somit über sehr gute 5,7 Prozent Marktanteil insgesamt freuen durfte. 0,74 Millionen Umworbene brachten «Transporter – The Mission» unterdessen ein Zielgruppenergebnis in der Höhe von ebenfalls sehr guten 8,0 Prozent ein.Ab 22 Uhr erreichtenoch 1,65 Millionen Filmfans, darunter befanden sich 0,51 Millionen Umworbene. Insgesamt kamen sehr starke Prozent Marktanteil zustande, die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen brachte VOX und James Bond sehr gute Prozent ein.Im ZDF dagegen kam ab 20.30 Uhrauf 4,47 Millionen Fernsehende, darunter befanden sich 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährige. Das genügte für leicht überdurchschnittliche 13,4 Prozent insgesamt sowie für mäßige 4,8 Prozent in der jungen Altersgruppe.