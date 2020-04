ZDF gibt zwei Gottschalk-Shows auf

TV-News

Schuld daran: Die Corona-Pandemie. Der Schere zum Opfer gefallen sind «Gottschalks große Popshow» und «50 Jahre ZDF-Hitparade – die Zugabe».

Die gemeinsamen Pläne von Thomas Gottschalk und dem ZDF werden nun noch einmal von der Corona-Pandemie beeinträchtigt: Zwar hält der Mainzer Sender weiterhin an der schon vor längerer Zeit angekündigten Liveshowfest, die nun halt ohne Studiopublikum am Sonntag, den 17. Mai 2020 ab 22.15 Uhr steigen wird – doch zwei andere Gottschalk-Shows werden ersatzlos gestrichen. Somit ereilt sie dasselbe Schicksal wie zuvor die Verleihung der Goldenen Kamera, die Gottschalk im März hätte präsentieren sollen.Nun trifft esund. Beide Sendungen sollten im Juni in Offenburg vor großem Publikum entstehen, was aufgrund der aktuellen Lage mittlerweile eh außer Frage stand. Allerdings hat sich der Mainzer Sender nun auch dazu entschieden, die Shows lieber komplett abzublasen, statt sie als "Geistershows" umzusetzen.Für Fans von «Wetten, dass ..?» heißt es weiter: Daumen drücken, dass sich die Pandemie in den Griff kriegen läst. Die Kultshow soll im Herbst noch einmal aufleben. Die Suche nach Wetten hat längst begonnen – und, sind wir mal ehrlich: «Wetten, dass ..?» als Geistershow zurückzuholen, wäre dem Showdino nicht würdig.