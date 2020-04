«Let's Dance»: RTL bittet auch dieses Jahr zur Profi-Challenge

TV-News

Das vergangenes Jahr vom «The Masked Singer»-Start überschattete Special geht bald zum zweiten Mal an den Start.

Nach Abschluss der aktuellen, 13. Staffelwird bei RTL weiter getanzt: Wie schon 2019 wird es auch dieses Jahr nach dem großen «Let's Dance»-Staffelfinale ein Special geben, in dem sich allein die Profis dem Urteil der Jury stellen. Die zweite Ausgabe vonist für den 29. Mai 2020 angekündigt und wird ab 20.15 Uhr zu sehen sein. Anders als 2019 wird es dieses Mal schlussendlich aber das TV-Publikum sein, das entscheidet, welche Profis den Pokal erhalten.Daniel Hartwich und Victoria Swarovski werden das Special moderieren. Vergangenes Jahr erreichte das Special 2,67 Millionen Fernsehende und einen tollen Marktanteil in der Höhe von 11,6 Prozent. Bei den Umworbenen sprangen 13,9 Prozent Marktanteil heraus – ein sehr gutes Ergebnis, misst man es am Senderschnitt, doch eine kleine Ernüchterung, gemessen daran, was die Tanzshow sonst erreicht. Parallel dazu kam bei ProSieben die allererste Ausgabe von «The Masked Singer» auf 9,4 Prozent bei allen und 20,7 Prozent bei den Werberelevanten.Sieger der Profi-Challenge 2019 wurden Ekaterina Leonova und Massimo Sinató. Ihnen wurde zugesagt, sich bei der diesjährigen «Let’s Dance»-Staffel ihren Gegenpart unter den Prominenten selbst aussuchen zu dürfen. Massimo Sinató wählte Lili Paul-Roncalli, Ekaterina Leonova wiederum macht zur großen Enttäuschung vieler «Let's Dance»-Fans in Staffel 13 gar nicht mit.