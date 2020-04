Netflix führt «Borgen  Gefährliche Seilschaften» fort

International

Die 2013 abgeschlossene, dänische Polit-Dramaserie geht weiter: Sie erhält eine vierte Staffel.

Die gefährlichen Seilschaften waren doch noch nicht zu Ende: Bei Netflix wird an den ersten drei Staffeln vonangeknüpft! Wie 'Variety' erfahren hat, wird die dänische Polit-Dramaserie für den Video-on-Demand-Dienst weitererzählt. Die nunmehr vierte Staffel des Formats soll voraussichtlich 2022 bei Netflix an den Start gehen. Zudem wird Netflix bereits dieses Jahr alle drei schon erschienenen Staffeln von «Borgen» in sein Portfolio aufnehmen. Der dänische Sender DR strahlte sie 2010 bis 2013 aus und sorgte damit international für Aufsehen.Serienschöpfer Adam Price kehrt für die neuen Folgen zurück, genauso wie die Hauptdarstellerinnen Sidse Babett Knudsen in der Rolle der Birgitte Nyborg und Birgitte Hjort Sørensen als Katrine Fønsmark. In der neuen Staffel wird es darum gehen, wie sich Nyborg in die Rolle der Außenministerin einlebt, während sich Fønsmark an die Spitze der Nachrichtenredaktion einer großen Fernsehstation setzt.Prices TV-Schmiede SAM Productions produziert. Als Executive Producer ist Meta Louise Foldager Sørensen («Antichrist», «Melancholia») mit an Bord, Stine Meldgaard Madsen produziert. In Deutschland wurde «Borgen» auf arte erstausgestrahlt.