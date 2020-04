HSE24 begrüßt vier neue leitende Angestellte

Köpfe

Stühlerücken beim Homeshopping-Kanal: Unter anderem wird die Marketing-Abteilung neu ausgerichtet.

Der Teleshopping-Sender HSE24 hat vier hochrangige Manager für sich gewinnen können. Roman Klein, Executive Vice President Human Resources, kommt von PUMA SE, wo er seit 2011 tätig war und zuletzt als Regional Director People & Organisation das strategische Personalmanagement in der Region EEMEA verantwortete. Bei HSE24 soll der studierte Pädagoge neben der Mitarbeiter-Strategie vor allem die Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke, die Implementierung von agilen Arbeitsmethoden sowie den Ausbau des Bereichs Personalentwicklung.Dr. Michael Geiß soll das Marketing der Firma noch digitaler ausrichten. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler kommt von Thalia, dem größten Buchhandelsfilialisten Deutschlands, wo er 2010 seine Karriere in diesem Bereich startete. Als Leiter Online-Marketing oblag ihm zuletzt auch die gesamte Media-Verantwortung des Buchhändlers.Dr. Michael Geiß verantwortet als Executive Vice President Marketing alle Marketingaktivitäten von HSE24 und damit das Online-Marketing, Brand Marketing, Customer Relationship Management und den Bereich Campaign & Advertising. Der 36-Jährige berichtet direkt an Sandra Rehm, Vorsitzende der Geschäftsführung von HSE24. „Wir haben mit Dr. Michael Geiß einen Retail-Experten im Bereich Online- und Offline-Marketing gewonnen, der unsere Device-übergreifende Marketing-Kommunikation weiter an den Bedürfnissen unserer Kunden ausrichten wird. Mit seiner Digitalkompetenz wird er die E-Commerce und Social-Commerce-Aktivitäten unseres Unternehmens weiter ausbauen und die Brand Awareness von HSE24 steigern“, so Sandra Rehm.Roloff Rieck verantwortet als Executive Vice President Planning & Allocation die strategische sowie operative Waren- und Vertriebssteuerung von HSE24 . Der 41-Jährige kommt von BestSecret, Schustermann & Borenstein, wo er als Head of Online Sales & Category Management sowie Head of Business & Sales Analysis die nationale und internationale Ergebnisverantwortung für das Portfoliounternehmen von Permira trug. Last but not least: Michael Dippl wird zum 1. Mai neuer Chief Financial Officer beim Unternehmen. Er folgt damit auf Ralph Brugger, der HSE24 nach 20 Jahren verlässt.