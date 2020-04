YouTube-Umsatz steigt massiv

Wirtschaft

Allerdings musste der Mutterkonzern einen Rückgang der Anzeigenverkäufe bei Google bestätigen.

Der Streamingdienst YouTube hat im ersten Quartal 2020 Werbeeinnahmen von 4,04 Milliarden US-Dollar erlöst und somit ein Umsatzplus von 33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum eingefahren. Alphabet, die Mutterfirma von Google und YouTube, übertraf damit die Umsatzerwartung der Analysten. Allerdings ging der Nettogewinn deutlich zurück. Alphabet begründet das mit dem Corona-Virus, jedoch ist die Pandemie in den Vereinigten Staaten von Amerika erst gegen Mitte/Ende März 2020 ausgebrochen.Insgesamt machte Alphabet im ersten Quartal einen Umsatz von 41,16 Milliarden US-Dollar, man verbesserte sich um 13 Prozent gegenüber Quartal eins aus dem Jahr 2019. Der bereinigte Nettogewinn betrug 6,84 Milliarden US-Dollar. Seit dem vierten Quartal 2019 veröffentlicht der US-Konzern auch Zahlen von YouTube, die im vergangenen Jahr 15,15 Milliarden US-Dollar betrugen.Die Investoren waren zunächst von den Zahlen enttäuscht, denn man hatte sich einen höheren Betriebsgewinn gewünscht. Allerdings stieg der Aktienkurs am Dienstagabend um acht Prozent, weshalb die Spekulanten weiterhin an das Unternehmen glauben. Das zweite Quartal „wird ein schwieriges Quartal für unser Anzeigengeschäft werden“, teilte Finanzchefin Ruth Porat mit. Sie lehnte es ab, eine konkrete Prognose während der Pandemie abzugeben.