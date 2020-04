Mobbing? Sat.1 sperrt «Promis unter Palmen»-Folge vorerst weg

Vermischtes

Wegen einer Prüfung ist die fünfte Folge der Reality-Show derzeit nicht abrufbar.

War es Mobbing oder war alles noch im Rahmen? Die Vorfälle rund um Kandidatin Claudia Obert in der fünften Folge des Formats beschäftigen nun auch die Medienhüter. Gegenüberwurde bestätigt, dass Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen nach vielen Beschwerden inzwischen tätig wurde. So lange die Prüfung andauert, werden Zuschauer keinen Zugriff mehr auf die Episode haben. Besagte Folge wurde inzwischen von den Plattformen, unter anderem dem Dienst Joyn , entfernt.Sat.1 übrigens verteidigt den Inhalt; unter anderem damit, dass es sich bei allen Teilnehmern des Formats um Reality-erfahrene Prominente handelt. Zudem wurde gesagt, dass Claudia Obert selbst, die nach den fragwürdigen Szenen das Projekt freiwillig verließ, erklärte: „Die haben sich gefetzt um nix. Ich habe jetzt den Zuspruch und die Sympathie und liebe es – es hätte nicht besser laufen können.“Unter dem Strich gilt aber: Die Quoten der Reality-Show mit Krawall-Fakktor steigen. Zuletzt schauten rund 21 Prozent der Werberelevanten zu. Am Mittwoch nun folgt die sechste und finale Folge der Produktion, die Ende 2019 von Endemol Shine Germany umgesetzt wurde.