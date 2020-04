Kein Kinostart: Netflix schnappt sich «Berlin, Berlin»-Film

TV-News

Der Start in den Lichtspielhäusern, geplant für den 19. März, fiel wegen Corona flach. Die Filmversion des TV-Hits kommt nun zum Streamingdienst.

Überraschung aus den Häusern Constantin und Netflix: Der eigentliche Kinofilmwird seine deutsche Premiere jetzt im Streamingbereich feiern. Netflix hat sich die Verwertungsrechte gesichert und wird den Film, dessen Kinostart am 19. März wegen des Coronavirus ausfallen musste, ab dem 8. Mai anbieten. Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Es freut mich sehr, dass Netflix es den zahlreichen Fans der Kultserie «Berlin, Berlin» ermöglicht, auch den Kinofilm schon so bald sehen zu können. Herzlichen Dank auch an unsere Partner bei Studio Hamburg und der Degeto."Michael Lehmann, Produzent und Vorsitzender Geschäftsführer der Studio Hamburg Production Group: "Das ist eine außergewöhnliche Chance in diesen Zeiten und wir sind insbesondere unseren Förder-Partnern, der ARD Degeto sowie der Constantin Film dankbar, dass dies überhaupt möglich ist." Felicitas Woll, Janina Uhse, Jan Sosniok, Matthias Klimsa, Sandra Borgmann, Armin Rohde, Kai Lentrodt, Gitta Schweighöfer und Weitere standen für die Filmversion des Serienhits vor der Kamera.Netflix hat zudem auch die Verwertungsrechte der gleichnamigen, damaligen ARD-Serie erworben. Diese wird ab dem 8. Mai ebenfalls von Netflix zum Abruf angeboten.